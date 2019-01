Faz 50 anos, no dia 20 de julho de 1969, que um homem pisou pela primeira vez a Lua.

A RTP transmitiu uma emissão ininterrupta de 18 horas, que só terminou no dia seguinte, comentada por José Mensurado. Eu não assisti em directo, mas lembro-me vagamente de estar a ver, julgo que no Telejornal do dia seguinte, com os meus pais, irmã e vizinhos, suspensos na credulidade perante aquelas imagens de um acontecimento real.