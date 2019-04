Os EUA elegeram Obama, inspirados pelo "Yes we can", e depois Trump e o seu "Make America great again". Os slogans são sempre simples texto em complexo contexto. Seja na política, nas canções ou até no humor - onde não há slogans, há bordões, uma espécie de refrães dos sketches, que se popularizam pela repetição nestes, ou que ficaram populares porque as pessoas os repetem noutras circunstâncias.

Há um provérbio índio que Sophia citava, julgo que a propósito da palavra "revolução", usada por tudo e por nada no tempo a seguir ao 25 de abril de 1974, que dizia: "Uma palavra que está sempre na boca transforma-se em baba."