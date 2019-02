Cinema é o quê, hoje? A definição de cinema, que no grego original quer dizer movimento, é ela própria uma definição em movimento.

Tal como a da televisão, que já não é só o que vemos no televisor - é o que vemos nos múltiplos ecrãs: os incontáveis canais lineares e os (cada vez mais) inumeráveis menus de visionamento a pedido. Televisão é toda a experiência audiovisual dos mais variados conteúdos com os mais diversos modos de produção, diretos ou gravados: notícias, desporto, magazines, concursos, desenhos animados, anúncios, documentários, reality shows, telenovelas, séries - incluindo filmes, cinema. Do lixo ao luxo, TV: total video.