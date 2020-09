Jair Bolsonaro aproveitou-se da facada para fugir dos debates com os outros candidatos antes das eleições de 2018. E, já eleito, só aceita ser entrevistado em canais amigos ou responder a jornalistas à saída do Palácio do Alvorada sob a proteção de uma claque de alucinados.

Ficou na história a corrida do deputado Eduardo Bolsonaro pelos corredores do Congresso Nacional para evitar a imprensa a meio de uma crise no seu partido de então, o PSL, em outubro do ano passado. No sprint, de tão assustado, esbarrou mesmo em meia dúzia de pessoas. Um segurança seu, para conseguir acompanhar o ritmo Usain Bolt do chefe, deixou até cair o telemóvel.