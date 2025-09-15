Foto do “João” à porta da escola. Adeus pais, olá perigos

Início de mais um ano letivo. Nas redes sociais, abundam fotografias de crianças a caminho das aulas, de mochila às costas, algumas de uniforme, a escola em pano de fundo. E para que dúvidas não restem, os pais ainda escrevem o nome do equipamento de educação. A localização associada à foto reafirma o local.Claro que devemos celebrar os momentos importantes e o primeiro dia de escola (seja em que ano for) é, sem sombra de dúvidas, um dia marcante para a maior parte das crianças e pais. É o início de uma nova etapa, carregada de expetativas, sonhos e desafios. E merece ser festejada.O problema é que, a publicação da fotografia de uma criança com a respetiva localização pode colocar em risco a sua segurança pessoal.Quais são, então, os principais riscos associados a esta situação?· Localização facilitada: Ao divulgar o nome da escola e o ano escolar, é relativamente fácil deduzir os horários e rotinas da criança, facilitando abordagens presenciais por parte de estranhos.· Uso indevido e descontextualizado das fotografias: As fotografias publicadas podem ser manipuladas (algo cada vez mais fácil de se fazer) e vir a ser partilhadas em redes de exploração infantil.· Adultização: Imagens aparentemente inocentes podem ser vistas com conotações sexuais por determinadas pessoas. Um bom exemplo são os uniformes escolares, que povoam o mundo dos fetiches de natureza sexual.· Constrangimento: Algumas crianças podem ser alvo de gozo ou humilhação por parte dos colegas. Por exemplo, pelo nome carinhoso com que os pais se referem a ela.· Impacto futuro: A exposição precoce da criança pode ter impacto a curto, médio ou longo prazo. E porquê? Porque “uma vez na Internet, para sempre na Internet”.Tentemos, então, celebrar estes dias felizes de outras formas, que não impliquem tamanha exposição e violação da privacidade das crianças, mantendo-as seguras e protegidas. Psicóloga clínica e forense, terapeuta familiar e de casal