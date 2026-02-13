Opinião

E agora Presidente eleito! Como vai ser?

Publicado a

Três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um portugueses e portuguesas entregaram o voto a António José Seguro. Em cada um deles há associada uma expectativa, um problema, uma ansiedade, um desejo, uma esperança, um sonho, um objetivo a realizar e a carecer de apoio. E então, Presidente eleito, como vai responder à confiança que dois terços de portugueses lhe entregaram? Na lógica da exigência que prometeu, mantendo a estabilidade e a cooperação institucional com o Governo, o que vai fazer e como vai fazer, se não surgirem os resultados?

Não queremos ser pessimistas não é! Mas, metendo a mão na consciência, acha mesmo que este Governo está em condições operacionais de responder e agir com destreza e com resultados positivos? Montenegro parece adormecido!

Lembrei-me agora dos comboios e da CP, essa empresa pública-cancro nacional que há décadas nos rói o Orçamento de Estado. Estava você ainda a tratar da sua vida privada, quando Pedro Nuno Santos resolveu comprar, em novembro de 2023, 117 comboios espanhóis. E tanto que nós precisamos deles! Mas a compra foi feita de tal modo e tão disparatada, que acabou tudo em tribunal entre as empresas Stadler e a espanhola CAF. Uma operação (?) que nos fez perder 191 milhões de euros de ajudas europeias que eram a fundo perdido. Os comboios deviam chegar até 2030, mas agora sabe-se lá!

Bom, e o tempo vai passando. Um destes dias para a chuva que, até agora, já nos terá causado um rombo no PIB (cerca de 0,5%, dizem) e depois da primavera, pela qual ansiamos, vem o verão e com ele os incêndios. Como vai ser Presidente eleito? Vamos ter aviões no ar, que nos custam rios de dinheiro à hora, ou vamos fazer prevenção? É assim tão difícil prevenir? Está tudo nos livros! Limpar as matas, fazer faixas de contenção à volta das aldeias, das cidades e das infraestruturas, aumentar as áreas de pastagens e agrícolas, montar torres de vigilância, câmaras e sensores que detetem o fogo, plantar mais sobro, carvalho e azinho, cortando no eucalipto e dando um pontapé no lobby das celuloses e, claro, reestruturar todo o sistema de combate a incêndios com a criação de um comando único.

Depois, Presidente eleito, há os jovens. São o futuro do país, não é? Entre 2012 e 2021 emigraram 194 mil jovens licenciados e 40% dos que, hoje, acabam a faculdade só pensam em ir lá para fora. Perdemos o melhor que temos, não é? E os professores? Onde vamos arranjar 20.000 novos professores, até 2030, para substituírem os que se vão reformar?

Ó Presidente eleito, fale lá com o Monenegro, que eu tenho ideia de que ele não anda bem! O homem parece perdido! Quem sabe, talvez uma remodelação governamental ajudasse. Depois da demissão na Administração Interna, talvez sangue novo na Saúde, no Trabalho, na Justiça e na Modernização Administrativa animasse a malta!.

Uma coisa é certa. Os três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um portugueses e portuguesas que votaram em si vão querer cobrar esse voto. Não há almoços grátis, Presidente eleito. Se tudo continuar na mesma, parte considerável da responsabilidade vai ser sua. E o Chega lá estará à espreita, como sempre, qual ave de rapina, que se aproveita dos restos e, com eles, vai crescendo.

Jornalista

Presidente da República
Opinião
António Capinha
António José Seguro
promessas eleitorais
Presidente eleito
Diário de Notícias
www.dn.pt