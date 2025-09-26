De há muito tempo a esta parte, vários sectores anti-europeístas têm argumentado que a Europa é fraca, não tem capacidade negocial no concerto internacional, enfim, não tem um papel relevante em qualquer processo negocial global.Há cerca de sete meses realizou-se uma Cimeira entre Zelensky e Trump na Casa Branca em que o Presidente americano pressionou o Presidente ucraniano no sentido de aceitar a rendição proposta por Putin e, como é sabido, tal não foi aceite pelos europeus, bem como pelo próprio Zelensky.Volvidos sete meses, a Ucrânia já se rendeu?Não, não se rendeu e Putin pouco avançou na Ucrânia.E se tal aconteceu foi graças ao apoio de Trump à Ucrânia?Não, não foi.Foi graças, apenas, à resiliência do povo ucraniano?Não, não foi.Foi, também e em larga medida, graças ao apoio europeu.A Rússia pouco avançou no terreno, os ucranianos não se renderam e a economia russa não melhorou em relação à situação existente há sete meses atrás.E se tudo isso aconteceu foi, em larga medida, graças à posição adoptada pela Europa.A Europa é assim tão fraca como se diz?A Europa tem sido forte e corajosa.Tem-se dito que a Europa foi fraca na negociação de tarifas com os EUA.Também o autor do presente artigo teria preferido um resultado final diferente do que o que ocorreu neste domínio.Mas, sou dos que entendem que a Europa revelou muito mais coragem ao não aceitar a rendição da Ucrânia proposta por Trump do que a que revelaria ao não aceitar a negociação que viria a concretizar com os EUA sobre tarifas.Para a Europa é importante haver uma boa gestão de expectativas em relação à existência de uma definição das tarifas aplicáveis, evitando-se uma situação de incerteza que afectasse, nomeadamente, a taxa de inflação interna e a motivação dos agentes económicos, em termos de investimento.A Europa tem, por conseguinte e em termos globais, sido corajosa.Mesmo quando se afirma que a Europa não tem estado bem na questão do Médio Oriente, tal não corresponde, por inteiro, à realidade.A Europa condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia e actuou sempre em coerência com essa tomada de posição inicial.No conflito entre o Hamas e Israel, quem tomou a iniciativa do primeiro ataque foi o Hamas que, aliás, foi condenado pela comunidade internacional. Não foi Israel.Israel estava no direito de se defender, desencadeando as iniciativas tidas como necessárias à sua defesa.No contexto mais geral das iniciativas desencadeadas por Israel, foram cometidos diversos exageros, condenáveis, que os países europeus e a UE denunciaram.E tudo isto sendo certo que existem problemas na Europa resultantes da responsabilidade moral que muitos europeus sentem pelo facto de o Holocausto ter acontecido no seu próprio Continente.Não se torna fácil para muitos europeus adoptar uma posição crítica em relação a uma comunidade que viveu uma situação do género num Continente que foi, precisamente, o Europeu.Mas, volvidos três anos de avisos sucessivos da UE e de diversas condenações nas Nações Unidas, com o voto favorável de países europeus, a referida UE enveredou por uma posição que pode levar à suspensão do Acordo de Associação com Israel e ao reconhecimento do Estado Palestino, num contexto de manifesta discordância com o governo israelita.Daí que não faça sentido, numa perspectiva dinâmica, dizer-se que a UE adoptou sempre uma posição de “dois pesos, duas medidas”.Tal não corresponde, por inteiro, à realidade.Quando na liderança do Mundo Ocidental está alguém que pouco ou nada diz sobre a invasão de drones russos na Polónia e na Roménia, que mente ao dizer que no passado já aplicou sanções fortes à Rússia (que não é verdade, pois quem o fez foi Joe Biden), que afirma que só aplicará sanções à dita Rússia desde que todos os países da NATO o façam (quando se sabe que países como a Hungria e a Eslováquia são contra as mesmas), que já está a abdicar do apoio a Taiwan, enfim, que não está comprometido com os seus aliados europeus e mundiais, a não ser que os mesmos paguem e paguem mesmo muito bem, ter a coragem de tomar uma posição clara e determinada como a Europa tem tomado é um claro sinal da sua grandeza.E é, também, uma manifestação de pequenez de quem não compreende esse sinal.Nem mais, nem menos…Economista e professor universitário. Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico