Youtuber grávida de oito meses morre aos 24 anos

"A todos os amigos e apoiantes é com grande tristeza que informo que Nicola e o seu filho, ao qual ela e Boga chamaram Reign, infelizmente faleceram no sábado de manhã". Foi com esta mensagem colocada no Instagram que a mãe de Nicole Thea, de 24 anos, conhecida pelos vídeos sobre penteados, perucas, dança e viagens que colocava no seu canal de YouTube e no Instagram, anunciou a morte da jovem.

Segundo o tabloide britânico The Daily Mirror a causa da morte terá sido um ataque cardíaco.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos últimos meses, Nicole Thea colocou vários vídeos sobre a evolução da sua gravidez. A família decidiu autorizar que os vídeos já programados para serem exibidos no seu cabal no YouTube fosse exibidos na mesma.

"Enquanto família pedimos que a nossa privacidade seja respeitada, porque os nossos corações estão destroçados e estamos a lutar com o que aconteceu. Obrigada e RIP ("rest in peace", ou descansa em paz, em inglês) minha bebé Nicnac e meu neto Reign. Vou ter saudades vossas para sempre, até que nos voltemos a encontrar no paraíso", pode ler-se na mensagem no Instagram.

Thea, bailarina e youtuber, vivia em Londres. Os vídeos da sua gravidez eram um enorme sucesso no YouTube,

Em abril, a bailarina e o namorado, Global Boga (de nome verdadeiro Jeffrey Frimpong), anunciaram estar à espera do primeiro filho através de um vídeo no Instagram. "Deus deu-nos a maior bênção", garantiram na altura.

Desde o anúncio da sua morte, têm-se multiplicado as homenagens de fãs e figuras públicas.