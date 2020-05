X Æ A-12. É mesmo este o nome do filho de Elon Musk e de Grimes

Elon Musk partilhou no Twitter uma imagem dele com o filho recém-nascido

X Æ A-12. É este o nome que o empreendedor Elon Musk, 48 anos, e a cantora Grimes, 32 anos, escolheram para o filho recém-nascido. O casal confirmou isso mesmo nas redes sociais.

O CEO da Space X e presidente da Tesla anunciou o nascimento do seu filho na segunda-feira. "Mãe e bebé, tudo bem", escreveu no Twitter. Publicou uma foto sua com o bebé ao colo e mais tarde uma outra foto em que usou filtros para colocar tatuagens na imagem do recém-nascido.

Depois postou na mesma rede social que a criança iria receber o nome de X Æ A-12. Não é fácil perceber e muito menos pronunciar: A companheira de Musk, a canadiana Grimes veio mais tarde apresentar uma explicação para os seus seguidores nas redes sociais.

De resto, o nome da criança tem feito furor. X Æ A-12 tem sido uma tendência no Twitter, com muitos a questionarem como o nome será pronunciado e se será possível registá-lo.

Quando Musk, conhecido por brincadeiras no Twitter, anunciou o nome, muitas pessoas questionaram se o milionário estava mesmo a falar a sério.

A mãe do bebé, Grimes, de nome real Claire Boucher, acabou por explicar o significado do nome para os seus fãs. Envolve uma variável, inteligência artificial e o nome da aeronave preferida do casal.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️ metal rat) - ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Æ surgiu no inglês latino e antigo, mas caiu em desuso. No entanto, em alguns idiomas, como dinamarquês, norueguês e islandês, Æ é classificado como uma letra. A cantora já usou Æ antes, como título de uma música do seu último álbum, 4ÆM.

O A-12 é um avião da Lockheed construído para a CIA. Ficou conhecido pelos designers durante o seu desenvolvimento como Arcanjo. Foi precursor do SR-71, e não como Grimes escreveu, tendo Elon Musk feito logo um tweet a corrigir. Grimes diz que é uma aeronave pacífica. "Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Bom para batalha mas não violento."

SR-71, but yes - Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2020

Grimes também diz que a sua canção tem o nome de Archangel, sem especificar quem é o autor. Há várias com esse título, uma delas pertence ao britânico Burial.

Mas como se pronuncia? Ninguém sabe bem. No entanto, quando alguém no Twitter perguntou a Musk se poderia ser o X Ash Archangel, Musk gostou do comentário, dando a maior pista até agora sobre como o nome do bebé pode soar.

Outra questão intrigante é se o nome pode ser mesmo registado oficialmente. Não se sabe onde ocorreu o parto. Pensa-se que Grimes possa ter dado à luz na Califórnia, onde certos nomes não podem ser registados.

As regras no estado norte-americano estipulam que nenhuma imagem gráfica, ideograma ou marca diacrítica, por exemplo è, ñ, ou ç, pode ser usada no registo do nascimento. Os nomes devem limitar-se às 26 letras do alfabeto. Mas ninguém sabe onde a criança será registada e se de facto irá ter esse nome no registo.

Elon Musk tem cinco filhos de um casamento anterior: os gémeos Griffin e Xavier e os trigémeos Damian, Saxon e Kai.