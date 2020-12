William e Kate levam George, Charlotte e Louis à sua estreia na passadeira vermelha

A noite era de estreia do National Lottery's Pantoland, um festival de pantomima no teatro Palladium em Londres, mas as verdadeiras estrelas foram os príncipes George, Charlotte e Louis. Os três filhos do príncipe William e de Kate Middleton fizeram a sua estreia na passadeira vermelha, para delícia dos fãs da família real britânica.

O festival de pantomima visava agradecer aos profissionais de várias áreas e às suas fmílias pelos esforços que fizeram ao longo deste ano marcado pela pandemia de covid-19.

Logo à chegada os dois filhos mais velhos dos duques de Cambridge, George, de sete anos, e Charlotte, de cinco, pararam para ver alguns tores vestidos de elfos que estavam a receber os convidados no exterior do teatro.

Já no interior, os príncipes, bem como o irmão mais novo, Louis, de dois anos, assistiram ao espetáculo a partir do camarote real. Foi daí também que ouviram o pai, segundo na linha de sucessão ao trono, discursar. Além de uma homenagem à recém-falecida atriz Barbara Windsor, o príncipe William lembrou: "Estamos aqui esta noite para uma atuação especial. Especial por vossa causa - os trabalhadores essenciais que estão na assistência".

E prosseguiu: "Estou a falar de voluntários, professores, profissionais de saúde, representantes dos serviços de emergência e dos militares, investigadores que estão a trabalhar na vacina, pessoas que ajudam os sem-abrigo, gestores das linhas de apoio e muitos muitos mais". O príncipe saúdou "os sacrifícios notáveis" que todos eles fizeram durante estes meses de pandemia.