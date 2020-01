William e Harry negam "notícia falsa" e acusações de bullying

Rainha Isabel II convoca reunião de emergência e príncipe William "separa-se" do irmão

Harry e Meghan. De onde vem o dinheiro e como vão viver no futuro

Os porta-vozes dos príncipes William e Harry negaram esta segunda-feira uma notícia "ofensiva e potencialmente prejudicial" sobre a relação de ambos, aparentemente referindo-se a um artigo do The Timessegundo o qual os duques de Sussex, Harry e Meghan, sentiam que tinham sido "afastados da família real" por causa da atitude de "bullying" do duque de Cambridge.

"Apesar das negações claras, uma notícia falsa foi publicada hoje num jornal do Reino Unido que especula sobre a relação entre o duque de Sussex e o duque de Cambridge", segundo os porta-vozes. "Para irmãos que se preocupam tanto sobre assuntos que envolvem a saúde mental, o uso de linguagem inflamatória desta forma é ofensiva e potencialmente prejudicial", acrescentaram.

A declaração surge no dia em que a rainha Isabel II recebe na sua residência de Sandringham os dois duques, além do príncipe herdeiro, Carlos, para tentar resolver a crise familiar desencadeada pela decisão de Harry e de Meghan de terem um papel menor dentro da família real, dividindo o seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte e procurando ser financeiramente independentes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O próprio artigo desta segunda-feira do The Times sobre a alegada atitude de "bullying" de William para com Harry e Meghan dizia que esta análise era "contestada por fontes próximas" de ambos. Mas insistia que os duques de Sussex queriam afastar-se da família real "depois de dois anos de 'constantemente lhes ser dito qual era o seu lugar'", citando uma fonte "que conhece bem o casal".

O artigo indicava ainda que o problema ainda era anterior ao casamento de ambos, em 2018, e que Harry sentiu que William tinha sido "insuficientemente acolhedor" de Meghan quando ela começou a namorar com o irmão mais novo.

Desde o anúncio surpresa, na quarta-feira, que os jornais britânicos têm esmiuçado a relação dos irmãos.