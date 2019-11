Várias pessoas esfaqueadas na principal rua comercial em Haia

O ataque com uma faca ocorreu ao início da noite na principal rua comercial de Haia, no Grote Marktstraat, perto da baía de Hudson. Várias pessoas terão sido esfaqueadas, tendo sido chamadas para o local várias ambulâncias.

Segundo uma testemunha, citada pela imprensa holandesa, pelo menos três pessoas feridas foram retiradas de uma loja.

A polícia holandesa refere vários feridos e que o ataque terá sido com com arma branca, sem avançar com mais detalhes, refere num Twitter. Acaba de publicar um post, pedindo a quem tenta testemunhado o ataque com uma faca que se dirija }a delegação de Jan Hendrikstraat, em Haia.

Explicam estarem a investigar o que aconteceu e que, "devido à complexidade e ao cuidado", leva tempo. Acrescentam que qualquer informação será avançada pelo Twitter.

O autor ainda está a ser procurado. Segundo a polícia, trata-se de um homem entre os 45 e 50 anos, que veste um colete preto e um casaco cinzento, com uma espécie de xaile.

A porta-voz da polícia Marije Kuiper disse que não ser claro se a facada foi um atentado terrorista

Atentado ocorreu na rua comercial mais importante do centro de Haia. © Direitos reservados

Grote Marktstraat é uma das áreas comerciais mais importantes do centro de Haia. E hoje é Black Friday

Este incidente ocorreu algumas horas após o ataque de hoje à tarde na Ponte de Londres, que provocou a morte de duas pessoas, além do atacante, e vários feridos, alguns em estado grave, segundo fontes oficiais citadas pela imprensa britânica.