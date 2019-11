Várias pessoas esfaqueadas numa rua comercial em Haia

O ataque acaba de ocorrer na principal rua comercial de Haia, no Grote Marktstraat, perto da baía de Hudson. Várias pessoas terão sido esfaqueadas, tendo sido chamadas para o local várias ambulâncias.

Segundo uma testemunha, citada pela imprensa holandesa, pelo menos três pessoas feridas foram retiradas de uma loja.

A polícia holandesa refere vários feridos e que o ataque terá sido com com arma branca, sem avançar com mais detalhes, refere num twitter.

O autor ainda está a ser procurado.

Este incidente ocorreu algumas horas após o ataque de hoje à tarde na Ponte de Londres, que provocou a morte de duas pessoas, além do atacante, e vários feridos, alguns em estado grave, segundo fontes oficiais citadas pela imprensa britânica.