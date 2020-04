"Vai ser um presidente extraordinário". Pelosi apoia Joe Biden

Obama apoia Biden: "O Joe tem todas as qualidades que precisamos num presidente agora"

"Hoje estou orgulhosa de apoiar Joe Biden para presidente dos Estados Unidos porque ele vai ser um presidente extraordinário." Foi com esta declaração, feito em vídeo, que Nancy Pelosi declarou o seu apoio a Joe Biden na disputa frente a Donald Trump nas presidenciais americanas de novembro.

No vídeo, Pelosi descreve Biden como um líder que "é a personificação da esperança e da coragem". Para a presidente da Câmara dos Representantes, a câmara baixa do Congresso americano onde os democratas estão em maioria, o ex-vice-presidente é a pessoa certa para se sentar na Casa Branca e "levar o trabalho para a frente".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destacando o trabalho de Biden em prol de várias leis, como a reforma da saúde, o conhecido Obamacare, por exemplo, Pelosi explicou como o candidato esteve "ao nosso lado ao longo do caminho". E, referindo-se à luta contra a pandemia de covid-19 que assola o mundo e tem atingido fortemente os EUA, destaca o facto de Biden ser "uma voz da razão e resiliência".

Depois da desistência das primárias do senador Bernie Sanders no início deste mês, Joe Biden ficou como o único candidato à nomeação democrata para as presidenciais, garantindo praticamente ao ex-vice-presidente que será o adversário de Trump em novembro.

Sanders, tal como todos os outros candidatos às primárias que já tinham desistido antes, anunciou o seu apoio a Biden. O ex-vice-presidente conta ainda com o voto de outras figuras importantes do Partido Democrata, a começar pelo ex-presidente Barack Obama, ao lado do qual trabalhou durante oito anos na Casa Branca.