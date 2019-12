Vai de carro a Espanha? Saiba onde a portagem sobe e onde deixa de pagar

Má notícia para os portugueses que visitam ou trabalham na Galiza. Pelo terceiro ano consecutivo as portagens da autoestrada AP-9, que liga Tui, na fronteira com Portugal, a Ferrol, são as que mais sobem em Espanha em 2020. Percorrer os 219 quilómetros vai custar 22,10 euros, mais 55 cêntimos do que este ano.

Mas nem tudo são más notícias. Há também 568 quilómetros de autoestradas que vão deixar de ser pagos: 474 quilómetros na AP-7, entre Alicante e Tarragona, na Catalunha e Comunidade Valenciana, e outros 94 quilómetros na AP-4, entre Sevilha e Cádiz, na Andaluzia. As concessões de ambas as autoestradas terminam ao fim de 46 anos e o governo decidiu não as renovar.

"Comprometemo-nos que as concessões cujo prazo acaba nesta legislatura não iam ser prorrogadas nem haveria novo concurso. Nenhum governo tomou esta decisão antes, nunca. A história das concessões das autoestradas sempre foi de renovação e nunca do fim das portagens e agora é um feito inédito e histórico", disse o ministro José Luis Ábalos, citado pelo jornal La Vanguardia.

Em média, as portagens vão subir 0,84% em Espanha. No caso da AP-9, que viu os preços aumentarem 31% na última década, as contas são mais complicadas, segundo o jornal La Voz de Galicia.

Além desses 0,84% os usuários da autoestrada galega que abriu em 1979 têm outro aumento de 1%, para que a concessionária Audasa recupere os 227,2 milhões de euros que investiu para a ampliação da ponte de Rande e do troço da circunvalação de Santiago de Compostela (o aumento será igual, todos os anos, até 2038).

Além disso, e pelo último ano, há outro aumento, de 0,8%. Os veículos ligeiros que realizam, no mesmo dia da semana ou no sábado, a viagem entre Vigo e Pontevedra (e pagam com o equivalente à Via Verde) estão isentos do pagamento da portagem (esse é o troço mais caro). Há também descontos de 25% noutros troços, nas mesmas condições. Mas isso obriga a compensar a Audasa, pelo que todos os outros pagam o custo.

A concessionária, no comunicado sobre os novos preços, diz que a autoestrada do Atlântico (AP-9) continua em 2020 com um preço 7,1% inferior à media de preços das autoestradas do Estado.

Os 219 quilómetros de Tui a Ferrol vão custar 22,10 euros em 2020. É quase o mesmo que, em Portugal, custa percorrer os mais de 300 quilómetros da A1 que ligam Lisboa ao Porto (22,20 euros). Por comparação, os 218 quilómetros de autoestrada A8 que ligam Lisboa a Coimbra custam aos condutores de veículos ligeiros 15,05 euros. Em Portugal as autoestradas não aumentam em 2020.