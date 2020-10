Uma mosca pousou no cabelo de Pence e foi dada como vencedora do debate

O debate era entre Mike Pence e Kamala Harris, mas quem ganhou nas redes sociais pode muito bem ter sido a mosca que durante dois minutos pousou calmamente no cabelo branco do vice-presidente republicano.

O número dois de Donald Trump estava a discutir os temas da injustiça racial e da reforma policial quando a mosca, ignorando as barreiras de plexiglas que foram erguidas entre os candidatos por causa da covid-19, pousou no seu cabelo.

E ficou lá, durante dois minutos e três segundos.

O ecrã dividido mostrava a adversária democrata a olhar para o republicano, mas não é claro se ela viu a mosca que toda a gente nas redes sociais viu.

Num debate que foi menos intenso e mais civilizado do que aquele que opôs Trump a Joe Biden, as redes sociais declararam a mosca como a vencedora do debate.

A campanha de Biden já está a aproveitar para capitalizar o momento com o slogan "Truth over flies", isto é, a verdade acima das moscas, num trocadilho com a palavra lies, mentiras, e pedindo donativos para a sua campanha, sendo fotografado com um mata-moscas.

Nas redes sociais, a mosca foi a estrela. "OK, este é um debate muito importante e sério, mas ninguém se vai lembrar de mais nada do que da mosca", escreveu um utilizador no Twitter.

"Aquela mosca esteve no cabelo de Pence durante muito tempo. Devia fazer quarentena", escreveu o ex-secretário de Estado do Missouri, Jason Kander.

"Kamala/mosca 2024", escreveu outra pessoa no Twitter, apresentando a sua dupla para as eleições presidenciais de 2024.

O escritor norte-americano John Scalzi resumiu a situação. "Dormi durante o debate de ontem à noite e acabo de acordar. O que é isto de uma mosca ter sido declarada a vencedora?"

O senador Rand Paul, apoiante de Trump, brincou com a situação. "O deep state [nome dado ao grupo de pessoas influentes que nas teorias da conspiração se diz que está a manipular e a controlar a política de um governo] plantou um bug [inseto, mas neste contexto também escuta] no vice-presidente. A espionagem ilegal está verdadeiramente fora de controlo", escreveu.

A conta @MikePenceFly___ ganhou rapidamente 90 mil seguidores.