Um morto e 11 feridos em tiroteio em Minneapolis

Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas num tiroteio na cidade norte-americana de Minneapolis, disse a polícia.

As imagens partilhada em direto no Facebook mostraram pelo menos uma pessoa deitada no chão e dezenas à sua volta - algumas a gritar a pedir ajuda médica.

Outras imagens pareciam mostrar várias lojas com janelas partidas e carros da polícia na zona.

"12 pessoas foram atingidas a tiro. Um homem adulto morreu e 11 têm ferimentos que não são fatais", escreveu a polícia de Minneapolis.

Autoridades não indicaram mais pormenores sobre a vítima nem se alguém foi detido.

Minneapolis tem sido palco de protestos contra o racismo e a brutalidade policial que têm acontecido em várias cidades norte-americanas desde a morte de George Floyd, um afro-americano, às mãos de um polícia branco.