"Um bom acordo para toda a Europa", diz Boris Johnson

Um exuberante Boris Johnson apresentou-se ao país para comunicar o acordo com a Comissão Europeia.

Após vários dias em que se mostrou pessimista sobre a possibilidade de um acordo sobre as relações futuras com a União Europeia, o primeiro-ministro do Reino Unido mostrou-se em júbilo por ter se ter chegado a um consenso.

Boris Johnson disse que este acordo oferece uma "nova estabilidade" para a relação do Reino Unido com a UE e certeza no que ele diz ter sido por vezes uma relação "fracassada".

Vestido com uma gravata com um padrão de peixes, Johnson disse no período de perguntas dos jornalistas que seria "justo" dizer que os britânicos queriam "controlo completo" das pescas desde o início e a UE queria um período de transição muito mais longo, mas que os dois lados acabaram por chegar a um compromisso "razoável" sobre a questão.

O homem que liderou a campanha pelo Brexit confirmou a saída do Reino Unido do programa Erasmus, de intercâmbio de estudantes universitários, por "ser muito caro".

A Comissão Europeia e o Reino Unido deram por concluída a negociação de um acordo que regula a relação comercial pós-brexit.

A 1 de janeiro de 2021, o período de transição em que o Reino Unido ainda goza de todos os direitos e obrigações idênticos ao de um Estado-Membro, será substituído por um acordo comercial, que foi finalmente fechado esta tarde, numa reunião por Zoom, e que vai ser assinado por Londres e Bruxelas, depois de os deputados britânicos o aprovarem.