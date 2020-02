UE inaugura era do Brexit com referência ao filme "A Vida de Brian"

O presidente do Conselho Europeu assinalou este sábado o início de uma União Europeia sem o Reino Unido, após 47 anos, com uma mensagem referente ao filme A vida de Brian, dos britânicos Monty Python.

"Olhar sempre para o lado positivo da vida", escreveu Charles Michel na conta no Twitter, referindo-se à música que encerra o mencionado filme de 1979 numa cena bem conhecida na qual um grupo de crucificação de presos do corredor da morte canta e eles assobiam essa mensagem otimista.

A mensagem é também um tributo ao falecido Terry Jones, um dos elementos dos Monty Python.

O presidente do Conselho Europeu acompanhou o tweet com um vídeos dos penhascos brancos de Dover, no Reino Unido, e a referência à música "Olhar sempre para o lado positivo da vida".

Na imagem dos penhascos, o ponto físico mais próximo entre o Reino Unido e a Europa continental, Michel acrescentou uma referência ao "novo relacionamento" entre Londres e Bruxelas.

Num tom mais institucional e menos emocional, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, divulgou como primeira mensagem neste sábado e no primeiro dia do Brexit uma coluna coassinada com Michel e com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e publicada na sexta-feira em 24 jornais europeus.

Na mensagem dizem que se esforçarão para ter um bom relacionamento com os "amigos" do Reino Unido, mas sem os mesmos benefícios que os Estados-Membros da UE, demonstram confiança para superar com sucesso os desafios à frente da União Europeia e concluem com a mensagem de que é hora de trabalhar "desde que o sol nasce" pela primeira vez após o Brexit.

Já Guy Verhofstadt, que foi o representante do Parlamento Europeu nas negociações do Brexit, prometeu "olhar" pela estrela britânica e "garantir que a União Europeia" é um projeto que os britânicos "vão querer fazer parte em breve". No Twitter partilhou um vídeo de uma projeção nos penhascos de Dover, com ex-combatentes britânicos da II Guerra Mundial, feita por um grupo pro-europeu.