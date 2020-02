Turquia abre as portas da Europa aos refugiados e lança ofensiva na Síria

A Turquia decidiu não impedir mais os refugiados sírios de cruzarem o seu território rumo à Europa por terra e por mar, disse uma autoridade turca à agência Reuters esta quinta-feira, antecipando a chegada iminente de refugiados de Idlib, na Síria, onde há quase um milhão de pessoas deslocadas.

A polícia turca, a guarda costeira e os oficiais de segurança nas fronteiras tiveram ordens para não controlarem os refugiados, acrescentou a autoridade turca.

A Turquia acolhe cerca de 3,7 milhões de refugiados sírios. Sob um acordo de 2016, a União Europeia forneceu milhões de euros de ajuda em troca de Ankara concordar em conter o fluxo de migrantes para a Europa.

Esta quinta-feira, um ataque de aviação contra militares turcos em Idlib matou 29 soldados o que provocou a fúria de Erdogan. Há outras fontes militares que apontam para números ainda mais altos. O presidente turco já reuniu um conselho de emergência e ameaça lançar uma ofensiva militar contra todos os alvos do regime sírio, que tem tido o apoio de militares russos. A posição russa será sempre importante neste conflito

A Turquia está a retaliar contra o regime sírio, confirmou uma autoridade turca à AFP, enquanto pedia à comunidade internacional que cumpria as suas responsabilidades.

"Alvos conhecidos do regime continuarão a ser alvo de ataques aéreos e terrestres", disse em comunicado o diretor de comunicações do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun. "Instamos a comunidade internacional a cumprir suas responsabilidades", acrescentou.

"Decidiu-se responder ao regime ilegítimo [da Síria] da mesma maneira que tem visado os nossos soldados. Com os nossos elementos de apoio aéreo e terrestre, todos os alvos conhecidos do regime serão atingidos. Apelamos ao Processo de Astana [Conversações de paz para a Síra] para cumprir com a sua responsabilidade, especialmente as partes envolvidas e a comunidade internacional ", disse o mesmo porta-voz.

Idlib tem sido território para um violento conflito sírio, com as forças de Assad a avançarem para a região que é um dos últimos redutos rebeldes, mas a ter a oposição de grupos jihadistas apoiados pela Turquia.