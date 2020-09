Tufão no Japão: voos cancelados e autoridades em alerta

Mais de 200 mil pessoas receberam este domingo (6 de setembro) ordens para evacuar as zonas do Japão ameaçadas por uma tempestade que se aproxima. O tufão Haishen deve intensificar-se ao longo do dia, trazendo fortes chuvas, tempestades e ventos de mais de 160 quilómetros por hora.

O tufão irá passa por Kyushu no domingo e deverá chegar à Coreia do Sul na segunda-feira.

Este domingo mais de 500 voos foram cancelados e as autoridades recomendaram a retirada de mais de 200 mil pessoas em Okinawa, Kagoshima, Kumamoto e Nagasaki. As pessoas foram aconselhadas a mudar-se para abrigos localizados em escolas e centros comunitários. Isso inclui todos os 36 600 residentes da cidade de Goto, em Nagasaki , que pode ser diretamente atingida pelo tufão.

O governo do Japão irá manter um gabinete de emergência para lidar com a situação. A agência meteorológica do país acredita que não será necessário emitir um alerta mais sério de tufão, mas avisa que os residentes devem ter um "cuidado maior" para chuva, vento e ondas altas ao longo da costa.

Yoshihisa Nakamoto, diretor da divisão de previsões da agência, disse aos jornalistas que a subida das marés também pode causar inundações em áreas baixas, especialmente junto da foz dos rios.