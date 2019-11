"Estou limpo". Trump vai divulgar declaração de impostos antes das eleições de 2020

O presidente dos EUA, Donald Trump, que está a ser pressionado para divulgar a sua declaração de impostos, disse esta quinta-feira que irá divulgar informações financeiras antes das eleições presidenciais de 2020. Mas reiterou que o faz por decisão própria, não por ser obrigado.

"Estou limpo e quando divulgar a minha declaração financeira (decisão minha) algures antes das eleições, só vai mostrar uma coisa - que sou muito mais rico do que as pessoas alguma vez pensaram. E isso é uma coisa boa", escreveu Trump no Twitter.

Trump lembrou ainda que durante a investigação do procurador especial Robert Mueller à alegada interferência russa nas eleições não foram encontrados quaisquer problemas financeiros.

Mueller "passou as minhas finanças a pente fino e os meus impostos e não encontrou nada. Agora a caça às bruxas continua", afirmou, criticando os procuradores de Nova Iorque."Isto nunca aconteceu a um presidente antes. O que estão a fazer não é legal", acrescentou.

Trump, um milionário ligado a hotéis e reality shows, é o primeiro candidato presidencial desde Gerald Ford, em 1976, a não divulgar a sua declaração de impostos.