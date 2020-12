Trump impediu reunião do Pentágono com equipa de transição de Biden

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, impediu esta semana que a equipa de transição do presidente eleito Joe Biden se reunisse com as agências de informação do Pentágono.

A notícia é avançada pela CNN e cita um ex-oficial familiarizado com as conversas de transição de poder no âmbito das secretas.

A equipa de Biden ainda não conseguiu reunir-se com oficiais das agências de informação militar do Departamento de Defesa, embora todas as outras reuniões tenham acontecido sem problemas, embora com várias semanas de atraso.

O Pentágono nega, entretanto, qualquer intenção de evitar a equipa do presidente eleito, que vai tomar posse a 20 de janeiro. De acordo com o oficial de defesa contactado pela CNN, realizaram-se na sexta-feira briefings entre oficiais de transição sobre questões militares, incluindo política de alto nível e questões de segurança internacional, mas não sobre matérias relacionadas com informação.

O jornal Washington Post foi o primeiro a noticiar os problemas sentidos pela equipa de transição de Biden com os oficiais de transição do Departamento de Defesa, que é liderado por alguém de alta confiança de Trump e que é ligado aos esforços do presidente cessante em difundir teorias da conspiração sobre o presidente eleito.

Os primeiros contactos para que se iniciassem as reuniões entre a equipa de Biden e as agências de informação para a transição do poder foram realizados na semana passada, de acordo com a fonte citada pela CNN, mas no início desta semana o Pentágono informou que não iria haver qualquer reunião antes de serem apresentadas antecipadamente as questões que pretendessem ver esclarecidas, bem como uma lista com o nome das pessoas que seriam interlocutores do lado da equipa de Joe Biden.

Depois disso, os pedidos da equipa de Biden seriam analisados ​​pelo conselho geral do Departamento de Defesa e por Kash Patel, o advogado de Donald Trump nomeado para liderar o processo de transição do Pentágono.

Sue Gough, porta-voz do Departamento de Defesa, negou entretanto que haja qualquer problema com a equipa de Joe Biden no que diz respeito a matérias relacionadas com os serviços de informação do Pentágono. "Não houve qualquer acesso negado", disse Gough em comunicado. "Continuamos a trabalhar com a equipa de transição para agendar todas as entrevistas, briefings e atualizações solicitadas."

Enquanto isso, Ned Price, porta-voz da equipa de transição de Biden, não quis comentar.