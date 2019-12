Trump faz apelo contra antissemitismo depois de ataque a casa de um rabino

Donald Trump apela à erradicação do antissemitismo no Twitter

Cinco feridos em ataque com machete na casa de um rabino de Nova Iorque

"O ataque antissemita em Monsey, Nova Iorque, na sétima noite do Hanukkah, é horrível. Todos devemos unir-nos para lutar, desafiar e erradicar o flagelo prejudicial do anti-semitismo ", escreveu Donald Trump no Twitter este domingo.

As autoridades norte-americanas detiveram um homem de 37 anos, suspeito do ataque, que já foi acusado de cinco tentativas de homicídio e presente a tribunal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Grafton Thomas é suspeito de cinco tentativas de homicídio e de um roubo, informou a polícia local em comunicado, acrescentando que a sua fiança foi fixada em cinco milhões de dólares.

Cinco pessoas foram esfaqueadas, tendo ficado feridas, confirmaram este domingo as autoridades policiais.

O crime ocorreu no sábado à noite, quando se celebrava a sétima noite do Hanukkah (feriado judaico) e após uma série de ataques contra judeus na região, dos quais se destaca um massacre em Nova Jersey numa loja que vende produtos kosher e que ocorreu no início deste mês.

A casa do rabino fica em Monsey, uma cidade próxima da fronteira estadual de Nova Jersey e uma das cidades situadas no vale do Hudson que viu afluir nos últimos anos um grande número de judeus hassídicos.

Segundo o governador Andrew Cuomo, uma das pessoas ficou gravemente ferida e está em estado crítico.

O filho do rabino também ficou ferido, de acordo com o governador Cuomo, e a sua situação clínica, bem como a das outras vítimas, não são ainda claras.

As autoridades não justificaram o motivo do ataque, mas este responsável político explicou tratar-se de uma situação que tem a ver com problemas maiores.

"Este é um momento de intolerância no nosso país", disse aos jornalistas, lembrando que se vê "raiva e ódio a explodir".

E prosseguiu: "É um cancro no corpo político americano".

Trata-se de "um crime interno" e "não de um ato de terrorismo", esclareceu.