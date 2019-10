Trump desiste de organizar a cimeira do G7 no seu clube de golfe na Florida

Trump leva a próxima cimeira do G7 para um clube de golfe seu na Florida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou a ideia de realizar a próxima cimeira dos líderes do G7 no seu próprio clube de golfe em Miami, Florida.

"Devido à hostilidade louca e irracional dos media e dos democratas, não consideraremos mais o Trump National Doral, em Miami, como sede (da cimeira) do G7 em 2020", escreveu no sábado Trump, na sua conta da rede social Twitter.

"Começaremos imediatamente a procurar outro lugar, incluindo a possibilidade de (a residência presidencial oficial de) Camp David (Maryland). Obrigado!", concluiu.

Donald Trump já tinha avançado com a possibilidade de levar a cimeira para um dos seus resorts, no final da anterior reunião do G7, na cidade francesa de Biarritz, mas provocou uma onda de críticas e de questões sobre possíveis conflitos de interesse.

Na quinta-feira, o chefe de gabinete do presidente norte-americano anunciou que o G7 seria realizado no clube de golfe de Trump na Florida, ideia essa que foi agora no sábado retirada pelo presidente norte-americano.