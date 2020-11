Tribunal Eleitoral neutraliza ataque cibernético com origem em Portugal

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, Luís Roberto Barroso, afirmou que houve uma tentativa de invasão nos sistemas informáticos do tribunal neste domingo, que foi neutralizada e não teve impacto.

O grupo de hackers que afirma ter entrada no sistema chama-se CyberTeam e, segundo o jornal O Estado de S. Paulo ​​​​​​​tem sede em Portugal e um histórico de tentativas de derrubar sistemas de segurança no Brasil.

"Houve de facto uma tentativa de ataque hoje, com sede em Portugal, com uma quantidade de acessos maciços para tentar derrubar o sistema. Este ataque foi neutralizado e não produziu nenhum tipo de impacto", disse Barroso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A informação que tenho é que foi tentativa de derrubar o sistema. Mas está tudo funcionando bem", acrescentou o mesmo juiz.

O Brasil realiza neste domingo eleições para escolher os prefeitos e vereadores das câmaras legislativas de 5557 cidades, número que exclui o Distrito Federal, onde a administração do território, incluindo a capital do país, Brasília, é exercida pelo governador, e também Macapá, capital do estado do Amapá, onde a votação foi adiada devido a problemas no abastecimento elétrico.

Segundo o presidente do TSE, o ataque cibernético registado não poderia afetar o sistema de votação das urnas eletrónicas porque elas não operam com ligação à internet.

O juiz também comentou uma outra notícia divulgada na imprensa sobre ataques cibernéticos contra os sistemas internos do TSE.

"Houve [a divulgação de] uma notícia de que teria havido um vazamento dos dados dos funcionários do TSE. Este vazamento não é produto de um ataque atual, é um ataque antigo, que nós ainda não fomos capazes de precisar", esclareceu.

No dia 03 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), tribunal de terceira instância, relatou ter sido vítima de ações de pirataria cibernética e sequestro de dados.

O problema também teve impacto nos sistemas de órgãos do Governo como o Ministério da Saúde, elevando a preocupação em relação a segurança da apuração dos votos dados pelos brasileiros nestas autárquicas.

Barroso declarou que medidas tomadas pelo TSE para prevenir ações de pirataria cibernética contribuíram para a instabilidade registada hoje numa aplicação para telemóvel chamada 'e-título', criada pelo TSE para ajudar eleitores na hora da votação e para justificar o voto dos ausentes.

"A principal funcionalidade [da aplicação], que é a identificação do eleitor, funcionou perfeitamente. Mas houve instabilidade sobre local de votação e justificativa de quem esteja fora do seu local de votação", declarou.

O voto é obrigatório no Brasil e as pessoas que não comparecem nas suas sessões eleitorais precisam de justificar essa ausência, sob pena de ficarem sujeitas à aplicação de uma multa.