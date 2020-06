"Incidente grave". Três pessoas morrem esfaqueadas em hotel em Glasgow

Ambulâncias e carros da polícia no cenário do ataque em Glasgow

Três pessoas terão morrido esfaqueadas na escadaria de um hotel no centro de Glasgow, segundo a BBC, que indica que a polícia terá morto a tiro o suspeito.

Entre as vítimas estará um agente da polícia, não sendo clara a sua situação. As autoridades indicam contudo que a família já foi informada.

A polícia escocesa avisou que está a lidar com um "sério incidente" e pediu à população para evitar a área.

Um dos dirigentes da polícia, Steve Johnson, indicou contudo que o incidente está "contido" e que "o público em geral não está em risco". Confirmou ainda que o suspeito, um homem, foi atingido a tiro por um dos agentes e que as autoridades não procuram mais ninguém relacionado com o incidente. "Também posso confirmar que um agente foi ferido ao lidar com o incidente e está a receber tratamento no hospital"

Várias ruas na zona de West George Street têm um forte contingente policial, com mais de uma dezena de veículos das forças de segurança.

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, já reagiu, considerando o incidente "terrível" e acrescentando que está a seguir a situação a par e passo. "Os meus pensamentos estão com todos os envolvidos", afirmou no Twitter.

Uma testemunha no local explicou ter visto quatro pessoas a serem levadas em ambulâncias. Craig Milroy, que assistiu a tudo a partir de um edifício de escritórios em frente ao hotel garantiu à agência PA: "Vi um homem deitado no chão, de ascendência africana, sem sapatos. Estava no chão, com alguém a segurá-lo de lado - não sei se era um ferimento de bala, uma facada, ou o que era".