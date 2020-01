Três anos e meio após referendo, Parlamento aprova Brexit

Boris: mentiras, gafes e sucessos no percurso do primeiro-ministro britânico

Uma Câmara dos Comuns esvaziada de deputados durante os dias de debate e de contrapoder, com os 365 conservadores (em maioria) vinculados pela direção partidária a votar favoravelmente, votou a favor do acordo do Brexit, como era esperado.

No final da votação, apesar de presente, o primeiro-ministro Boris Johnson não reagiu aos resultados. Horas antes, um porta-voz declarara que "garantir a aprovação de legislação na Câmara dos Comuns será um passo importante e positivo" para realizar o Brexit.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quem não perdeu um minuto para reagir foram os nacionalistas escoceses (SNP). "É um momento histórico para todos nós. Ao longo de três anos e meio o governo do SNP tentou chegar a um acordo, procurou garantir que permanecêssemos na UE, o que os escoceses votaram. Não aceitamos sob circunstância alguma, que o povo da Escócia seja retirado da UE contra a sua vontade", disse o líder parlamentar, Ian Blackford. "Ontem o Parlamento escocês votou esmagadoramente contra. É uma crise constitucional. Não aceitamos o que nos fizeram e digo isto ao primeiro-ministro: respeitem a democracia, respeitem o voto", disse enquanto os deputados conservadores gritavam. Concluiu: "Vamos ter o nosso referendo e a Escócia vai permanecer um membro independente da UE."

Antes, uma emenda apresentada por Ian Blackford, com o objetivo de recusar a votação alegando que os escoceses votaram esmagadoramente pela permanência recolheu apenas 62 votos favoráveis e 329 contra.

Os trabalhistas, pela voz da ministra-sombra do Brexit Thangam Debbonaire, anunciaram no final do debate que iriam votar contra este acordo, e não necessariamente contra o Brexit, uma posição ambígua em linha com a que mantiveram durante o consulado de Jeremy Corbyn.

Após três anos e meio de impasse, e que custou o cargo a dois primeiros-ministros e vários ministros e deputados, os parlamentares britânicos estão por fim a dar dar luz verde ao Brexit no dia 31 de janeiro. O acordo de 535 páginas irá de seguida ser validado pela Câmara dos Lordes e depois promulgado pela rainha Isabel II, o que deverá ser uma formalidade.

Por fim, o Parlamento Europeu irá ratificar o tratado que formaliza o Reino Unido como o primeiro estado-membro a deixar a União Europeia -- o que acontece oficialmente no dia 31 de janeiro às 23 horas.

Um calendário difícil de cumprir

Um novo capítulo entre o Reino Unido e a União Europeia começa com um período de transição até ao final de 2020, para permitir que Londres e Bruxelas se preparem para o divórcio e cheguem a um acordo sobre o futuro relacionamento. Os britânicos continuarão a aplicar e a beneficiar das regras da UE sem no entanto ter assento nas instituições da UE ou direito a voto nas decisões

Na quarta-feira, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, reuniu-se com Boris Johnson e advertiu que dificilmente UE e Reino Unido chegarão ao fim do período de transição com um acordo comercial abrangente concluído, além de ter avisado que o custo de uma rutura sem um acordo em vigor equivaleria a criar novas barreiras ao comércio.

O aviso foi reiterado por Michel Barnier, o negociador-chefe do Brexit, ao afirmar que Bruxelas continua a preparar-se para um cenário em que nenhum acordo será alcançado até ao final do ano e que em consequência serão impostas tarifas e quotas ao comércio de mercadorias.

Temas tão complexos como as quotas de pesca, regras fiscais e de concorrência e normas ambientais estarão em cima da mesa. As autoridades europeias não estão dispostas a que o Reino Unido obtenha acesso preferencial ao mercado europeu e, ao mesmo tempo, beneficie de uma regulamentação mais leve.