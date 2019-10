Toureiro em estado grave após ter sido colhido por um touro

Maria Elisa: "Gosto do SNS, mas a demora é difícil para as pessoas"

A jornalista é autora do livro 40 anos do SNS, apresentado nesta segunda-feira, que fala sobre as conquistas do Serviço Nacional de Saúde e da sua criação. Consulta a médica de família em Sete Rios e foi em Santa Maria que lhe trataram há dois anos de um braço partido, mas admite que também recorre ao privado.