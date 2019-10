Torra ameaça com novo referendo à independência e pede contenção aos Mossos

Depois de uma terceira noite de tensão e violência na Catalunha, desde que na segunda-feira foi conhecida a sentença dos 12 independentistas, condenados a penas até 13 anos de prisão, o presidente do governo catalão, Quim Torra esteve esta manhã no Parlamento para insistir no apelo à "desobediência civil". Pedindo contenção aos Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, Torra afirmou "teremos de voltar a levar a autodeterminação às urnas".

Esta ameaça de um novo referendo à independência, a ter lugar antes do fim da legislatura, é um claro desafio ao Tribunal Constitucional que na quarta-feira lhe lançou um apelo para que não promovesse a secessão. "Nenhum tribunal impedirá que este presidente continue a impulsionar iniciativas sobre o direito à autodeterminação", afirmou Torra no Parlamento catalão.

"Não aceitamos a sentença da ignom​​​​​​ínia", garantiu Torra, prometendo procurar um grande acordo com entidades e partidos na Catalunha para conseguir uma amnistia para todos os que foram "alvo de represálias" pelo processo secessionista.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A noite em Barcelona foi de protestos nas ruas, com 33 pessoas detidas e 80 feridos durante mais de cinco horas de violência. Desta vez, com 45 barricadas a arder, dez veículos queimados, além de se ter registado o arremesso de ácido e de cocktails molotov contra as autoridades e até o lançamento de artefactos pirotécnicos contra um helicóptero policial.

Noite foi de violência em Barcelona © EPA/ANDREU DALMAU

Foi a reação à sentença dos líderes independentistas, condenados na segunda-feira a penas entre os 9 e os 13 anos de prisão por sedição e peculato na organização do referendo de 1 de outubro de 2017 e consequente declaração unilateral de independência.

Ao final da noite Torra tivera uma intervenção mais apaziguadora do que a desta manhã. "Faço um apelo à calma e à serenidade. O movimento independentista não foi nem é violento", disse o presidente da Generalitat na altura.

Torra reiterou que "os protestos têm que ser pacíficos" e não se podem permitir "estes incidentes que estamos a ver". E pediu: "Isto tem que acabar agora mesmo".

Durante a noite, grupos radicais assumiram o controlo de um troço de quase um quilómetro da Gran Vía. Pouco antes das 23.00, a polícia abandonou o local, com os grupos de encapuzados a gritar "ganhámos" e cânticos de "Liberdade para os presos políticos".

Esta quinta-feira começou com novos protestos. Milhares de pessoas estão nas ruas a participar nas cinco marchas que na sexta-feira estão previstas confluir em Barcelona. No centro da cidade, várias estradas estão cortadas devido a protestos, tal como outras vias um pouco por toda a Catalunha.

Qualquer cenário em cima da mesa

Na quarta-feira o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que não exclui "qualquer cenário na Catalunha", que está "tudo previsto" e, se for necessário, atuará com "firmeza, proporcionalidade e unidade". Contudo, segundo o líder do Podemos, Pablo Iglesias, e o do Ciudadanos, Albert Rivera, o socialista não considera oportuno para já aplicar o artigo 155.º da Constituição e suspender a autonomia da Catalunha.

Hoje, Sánchez vai presidir à reunião da Comissão de Coordenação da Situação na Catalunha.

Já esta manhã, Rivera criticou Sánchez. "Este governo está paralisado, não toma decisões", afirmou, apelidando de um "inferno" aquilo que está a acontecer na Catalunha, com "carros queimados próprios de um Estado de guerra".

"Ontem vi um Pedro Sánchez que não quer tomar decisões", acusou o líder do Ciudadanos, insistindo na aplicação do artigo 155.º e na demissão de Quim Torra.

Já na véspera o líder do PP, Pablo Casado, tinha dito o mesmo a Sánchez. Numa reação ao discurso do primeiro-ministro, ao final da noite, Casado reiterou que há dias que diz ao governo que pode contar com o apoio do PP para garantir a ordem pública. "Mas não o está a fazer. Se não o faz, tenho que continuar a apoiar a inação do governo? Terei que mandar uma mensagem de tranquilidade. Em apenas três semanas há uma alternativa que garante que haverá ordem nas ruas da Catalunha", afirmou.