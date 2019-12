Tiroteio em hospital na República Checa faz seis mortos. Atacante em fuga

Pelo menos seis pessoas morreram esta terça-feira num tiroteio no hospital da cidade de Ostrava, no nordeste da República Checa, afirmou o ministro da Saúde Adam Vojtech. As autoridades informaram que estão à procura do autor do ataque.

O tiroteio ocorreu às primeiras horas da manhã, por volta das 07:00 (06:00 em Lisboa), tendo a polícia evacuado o hospital. As autoridades procuram um suspeito do sexo masculino, que estará a usar um casaco vermelho, avançou a Deutsche Welle.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A polícia divulgou, entretanto, uma imagem do suspeito, pedindo a cooperação da população, apelando para que tenha a máxima cautela. Mais tarde, informou que se trata de uma testemunha importante e que estão à procura de outra pessoa.

O homem terá disparado numa sala de espera do hospital de Ostrava.

O ministro do Interior, Jan Hamacek, afirmou à estação de televisão Ceska Televize que o ataque fez várias vítimas e que uma unidade regional de intervenção policial e uma unidade de intervenção rápida estão no local a fazer várias diligências.

Polícia Checa divulgou esta foto como sendo o suspeito do tiroteio, mas, mais tarde, informou que se tratava de uma testemunha importante © Twitter Polícia da República Checa

As autoridades receiam que possa existir mais ataques e, nesse sentido, foi reforçado o policiamento em alguns locais na República Checa. "Pedido à população paciência e compreensão", referiu a polícia no Twitter.

Polícia conhece a identidade do autor dos disparos

Todos os acessos ao hospital, situado no campus da Universidade de Ostrava, encontram-se encerrados.

"O plano de emergência foi ativado. As instalações do nosso hospital estão fechadas e a polícia está no local desde o início", referiu o diretor do hospital universitário de Ostrava, Jiri Havrlant, citado pela estação de televisão CT24.

O primeiro-ministro, Andrej Babis, confirmou que o ataque aconteceu numa sala de espera da unidade de traumatologia do hospital.

O responsável pela polícia regional, Tomas Kuzel, afirmou que as autoridades conhecem a identidade do atacante e o carro que usou para fugir. "É perigoso", adiantou, em conferência de imprensa.

Os motivos do ataque ainda são desconhecidos.