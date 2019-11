Tiroteio em escola faz pelo menos seis feridos na Califórnia

Um tiroteio numa escola secundária na cidade de Santa Clarita, a sul da Califórnia, provocou pelo menos seis feridos, de acordo com as autoridades do Condado de Los Angeles.

De acordo com as informações oficiais, o suspeito é um homem asiático, que usava roupa preta, que foi visto na escola secundária Saugus, tendo Christopher Thomas, porta-voz do Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles, afirmado que não está esclarecido se os ferimentos das vítimas foi causado pelos disparos da pistola.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A escola onde ocorreu o incidente, bem como outros estabelecimentos de ensino na região foram de imediatos fechados e as vias de acesso da região foram bloqueadas, estado por isso a decorrer a investigação na tentativa de capturar o suspeito, razão pela qual está a ser lançado um apelo para que as pessoas não frequentem a área.

No local estão seis equipas de emergência médica, seis ambulâncias e um meio aéreo.