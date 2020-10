Terceiro filho de John Legend e Chrissy Teigen morre à nascença

"Estamos em choque e a sentir aquela dor profunda que só tínhamos ouvido falar, que nunca sentimos antes". As palavras são de Chrissy Teigen, casada com o cantor John Legend. O terceiro filho do casal morreu devido a complicações no parto, afirmou, esta quinta-feira, a modelo nas redes sociais.

Num testemunho emotivo, partilhado no Instagram, Chrissy Teigen informou que o bebé, um menino a que o casal deu o nome de Jack, não resistiu após o parto. "Não conseguimos interromper o sangramento e dar ao nosso bebé os fluidos necessários, apesar de sacos e sacos de transfusão de sangue. Não foi o suficiente", relatou a modelo.

Na rede social partilhou imagens a preto e branco, em que é possível testemunhar o momento de grande dor que ambos viveram no bloco operatório.

Pais de Luna, de 4 anos, e Miles, de 2, John Legend e Chrissy Teigen relatam o sofrimento que estão a viver através das palavras da modelo. "Nunca decidimos os nomes dos nossos bebés até o momento exato após o nascimento, logo antes de deixar o hospital. Mas nós, por alguma razão, começámos a chamar este menininho dentro da minha barriga de Jack. Então ele sempre será Jack para nós. Jack esforçou-se muito para ser parte da nossa pequena família e sempre será", lê-se na nota divulgada na rede social.

"Ao nosso Jack: lamento muito que os primeiros momentos da tua vida tenham sido com tantas complicações. Por não termos conseguido dar-te a casa que precisavas para sobreviver. Vamos sempre amar-te", escreveu.

Na mensagem, a modelo agradeceu todo o apoio que a família está a receber e, apesar do momento doloroso, o casal está grato pela vida que tem e pelos dois filhos, os "bebés maravilhosos Luna e Miles". "Mas nem todos os dias são de sol. Neste mais escuro dos dias, vamos chorar, vamos chorar muito. Mas também nos vamos abraçar e amar ainda mais para superar isto".