Tempestade de neve repentina cobre Nova Iorque

Uma tempestade de neve cobriu repentinamente a cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira.

De acordo com o Serviço de Meteorologia de Nova Iorque, que emitiu um alerta de tempestade para a cidade e para as zonas de Long Island e para o sul de Connecticut, o Central Park ficou com cerca de um centímetro de neve. A tempestade foi de tal forma repentina e forte que levou o serviço a emitir alertas para os telemóveis dos nova-iorquinos, para que estes se abrigassem.

New Yorkers were jolted on Wednesday with back-to-back phone alerts about snow squalls - powerful bursts of snow and wind - hitting the area creating potentially dangerous driving conditions in 3 states. https://t.co/mTcb7HxfR4