Talibãs reúnem-se com EUA em clima de tensão devido a acordo de paz no Afeganistão

O representante especial dos Estados Unidos para a reconciliação no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, e o co-fundador talibã Mullah Abdul Ghani Baradar, apertam as mãos depois da assinatura do acordo de paz, assinado em fevereiro.

Um porta-voz militar dos EUA que falou sob anonimato, para cumprir regulamentos militares, segundo a agência noticiosa AP, pediu aos talibãs que parassem de atacar as forças de segurança afegãs e disse que as tropas americanas continuariam a ajudá-los segundo o acordo firmado.

Os talibãs, afastados do poder em 2001 na sequência de invasão militar liderada pelos Estados Unidos, assinaram, em Doha, no Qatar, em finais de fevereiro, um acordo com os Estados Unidos para conversações de paz com o Governo afegão e um eventual cessar-fogo com retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão.

Segundo a AP, o porta-voz militar confirmou que o general norte-americano Scott Miller reuniu-se com talibãs, "como parte do canal militar estabelecido no acordo" sobre formas de reduzir a violência.

O porta-voz do gabinete político dos talibãs, Suhail Shaheen, num tweet hoje publicado, precisou que a reunião se realizou ao final do dia de sexta-feira, no Qatar, onde o grupo insurgente mantém um escritório político e que os talibãs terão pedido a suspensão de ataques contra civis, embora o exército dos EUA diga que não tem como alvo não-combatentes.

O acordo assinado entre os EUA e os talibãs, apresentado como uma oportunidade de o Afeganistão encerrar décadas de guerra, continua em vigor, mas o progresso para um acordo político mais amplo tem sido retardado pela disputa dentro do Governo afegão.

Os talibãs dizem que reduziram os ataques às forças afegãs e não atacaram as tropas dos EUA ou da NATO desde que o acordo foi assinado em 29 de fevereiro, e que a maioria dos recentes ataques foram contra forças afegãs colocadas em áreas remotas.