Suspeito pelo desaparecimento de Maddie vai continuar preso

Escavações. Suspeito do rapto e morte de Maddie tinha uma cave secreta

O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann vai continuar preso depois de as autoridades alemãs terem aprovado esta sexta-feira uma sentença de sete anos por violação da qual Christian Bruckner tentou recorrer.

O alemão de 43 anos foi condenado em dezembro de 2019 a sete anos de prisão pela violação de uma mulher de 72 anos num resort da Praia da Luz em 2005, a mesma localidade onde Maddie desapareceu em 2007.

Christian Bruckner recorreu da sentença por um detalhe técnico relacionado ao protocolo de extradição, levando o caso ao Tribunal Europeu de Justiça.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Porém, o tribunal decidiu a 24 de setembro que a condenação era justificada, abrindo caminho para que o Tribunal Federal de Justiça da Alemanha julgasse o recurso improcedente. "O julgamento em questão é, portanto, final", disse o tribunal alemão num comunicado.

Bruckner, que tem uma série de condenações por diversos crimes, está a cumprir uma pena por tráfico de drogas na cidade de Kiel, no norte da Alemanha, até 7 de janeiro de 2021. O alemão pediu a libertação antecipada e poderia tecnicamente ter sido libertado se a outra sentença sobre a violação na Praia da Luz não tivesse sido confirmada.

Outro tribunal alemão negou esta quinta-feira um pedido de libertação antecipada, alegando que Bruckner violou a liberdade condicional no passado e representava um risco para a sociedade.

A decisão desta sexta-feira significa que quando terminar a pena de prisão por tráfico de drogas, começará a pena por violação.

Ambos os casos são totalmente separados da investigação sobre o desaparecimento de McCann.

A menina britânica desapareceu do apartamento da sua família na Praia da Luz a 3 de maio de 2007, poucos dias antes do seu quarto aniversário, enquanto os pais jantavam com amigos num bar nas proximidades.

Apesar de uma enorme investigação internacional, nenhum vestígio de Maddie foi encontrado nem ninguém foi acusado do seu desaparecimento.

No entanto, em junho deste ano, promotores alemães anunciaram que estavam a investigar Christian Bruckne sobre o caso, dizendo que tinham "provas concretas" de que tinha matado Maddie.

A polícia britânica, no entanto, ainda trata o desaparecimento como um caso de pessoa desaparecida.