Suspeito do ataque em Londres esteve preso por terrorismo

O suspeito do ataque que esta sexta-feira fez dois mortos e três feridos perto da Ponte de Londres utilizava pulseira eletrónica desde que deixou a prisão após ter estado detido por crimes relacionados com terrorismo, avança o The Guardian .

Segundo um portal britânico, o presumível atacante era conhecido pelas autoridades do serviço britânico de informações de segurança interna (MI5) devido a essa condenação.

No entanto, a comissária chefe da polícia de Londres, Cressida Dick, tinha recusado dizer se o suspeito era ou não conhecido das autoridades.

O suspeito esfaqueou várias pessoas na Ponte de Londres, tendo sido depois abatido pela polícia, que está a investigar o caso como um ataque terrorista. O ataque começou num edifício numa das extremidades da ponte, conhecido como Fishmongers' Hall, detalhou Cressida Cick, que acrescentou estarem ainda em curso investigações para determinar as motivações do terrorista e se há outras pessoas envolvidas na ação.

Nas imagens dos momentos posteriores ao ataque veem-se pessoas à civil a imobilizar no solo um indivíduo na ponte de Londres, antes dos agentes de segurança abaterem o suspeito, que utilizava um colete suicida falso. A comissária da polícia pediu aos cidadãos que disponham de imagens do ataque que contactem as forças de segurança.