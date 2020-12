Sismo na Croácia. Hospital e jardim de infância desabaram

Um forte sismo de magnitude 6,4, que durou cerca de 20 segundos, foi esta terça-feira sentido na Croácia, a cerca de 50 quilómetros a sudeste da capital Zagreb. Há registo de danos avultados e várias vítimas, de acordo com os primeiros relatos, e ainda vários edifícios destruídos em Petrinja, cidade próxima do epicentro, nomeadamente um hospital e um jardim de infância.

O presidente do município de Petrinja, Darinko Dumbovic, confirmou à estação de televisão N1 que uma criança morreu e relatou um panorama de "pânico geral" em que "as pessoas procuram os seus entes queridos" no meio de toda a confusão.

Em Zagreb registou-se uma falha no fornecimento de energia elétrica e nas ligações telefónicas, de acordo com a agência Ansa, tendo as autoridades locais pedido às pessoas para abandonarem as suas casas, uma vez que há vários prédios em risco de desabamento.

"Petrinja está em ruínas. Há mortos e feridos, há pessoas desaparecidas. Não há nenhuma casa que não tenha ficado danificada. As ambulâncias não podem chegar a todos os lugares. É um caos", afirmou Dumbovic, citado pelas agências internacionais.

Momentos antes de ter feito estas declarações, o autarca de Petrinja tinha avançado a outro 'media' croata que "os serviços de emergência estavam a começar a resgatar pessoas dos escombros" e que unidades do exército estavam já no terreno a ajudar nos trabalhos de resgate.

Imagens divulgadas de Petrinja, cidade que conta com cerca de 20 mil habitantes, mostram telhados destruídos e muito danificados, bem como ruas cheias de tijolos e de outros destroços.

Depois do sismo de hoje, sentiram-se duas réplicas, ambas com mais 4,0 de magnitude, segundo o Instituto Sismológico da Croácia.

Outras fontes, como foi o caso do Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo, atribuíram ao sismo de hoje uma magnitude entre 6,2 e 6,3 na escala de Richter.

O abalo foi sentido em toda a Croácia e também em grande parte da região dos Balcãs e da Europa Central, nomeadamente Viena, Munique, mas também no nordeste de Itália.

Ainda de acordo com a N1, um edifício na cidade de Petrinja, que já tinha sido fortemente atingido por um outro sismo ocorrido na segunda-feira, caiu em cima de um carro, que ficou soterrado, sendo que um homem estaria no interior.

O tremor de terra motivou ainda a suspensão do funcionamento de uma central nuclear na Eslovénia "por precaução", segundo disse uma porta-voz da central de Krsko à AFP.