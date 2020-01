Sismo de magnitude 7.7 atinge Cuba e Jamaica. Não há risco de tsunami

Sismo atinge sudoeste do Irão, onde está situada a única central nuclear do país

Um terramoto de magnitude 7,7 atingiu o sul de Cuba e o noroeste da Jamaica, anunciou o Serviço Geológico dos EUA. Não há notícias de vítimas e o risco de tsunami, com alertas a serem lançados logo após o sismo, parece ser baixo. O Serviço Geológico, uma hora depois, emitiu uma nova nota a dar conta que já não existe risco de tsunami.

O sismo ocorreu às 14.10 locais (19.10 em Lisboa) de terça-feira, com o epicentro a ocorrer a 10 quilómetros de profundidade, a uma distância de 180 km da costa jamaicana de Lucea.

Não há, para já, registo de vítimas.

O Centro de Alerta de Tsunami disse que era possível haver ondas até 5 metros de altura ao longo das costas de Belize, Cuba, Honduras, México, Jamaica e Ilhas Cayman.

O presidente da Câmara de Kingston, capital da Jamaica, recorreu ao Twitter para apelar à calma e esclareceu que, apesar de haver risco de tsunami, o nível de ameaça é baixo já que a movimentação de placas foi na horizontal.

Há relatos generalizados de pessoas que sentiram o tremor de terra em toda a Jamaica e Cuba, onde escolas e edifícios foram evacuados. Até em lugares mais distantes como Miami, nos EUA, o sismo foi sentido,

Em Kingston, capital da Jamaica, muitos cidadãos relataram que sentiram o sismo, pelo menos, durante um minuto.

Claude Diedrick, 71 anos, dono de um negócio de esgrima em Montego Bay, cerca de 138 quilómetros a sudeste do epicentro, disse que estava sentado no seu carro, a ler, quando a terra começou a tremer. "Parecia que estava numa ponte, era como se houvesse dois ou três camiões muito pesados e a ponte estivesse a balançar. Mas não havia camiões", disse.

Diedrick disse que não tinha visto nenhum dano grave na área.

Houve forte agitação em Santiago, a maior cidade do leste de Cuba. "Estávamos todos sentados e sentimos as cadeiras a mexerem-se", disse Belkis Guerrero, que trabalha num centro cultural católico no coração de Santiago. "Ouvimos o barulho de tudo a mover-se."

Guerrero disse que não houve danos aparentes no centro da cidade. "Foi muito forte, mas parece que nada aconteceu", disse.