Sismo de magnitude 6,7 registado no Chile

Um sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter abalou este domingo, 27 de dezembro, o centro e o sul do Chile, sem causar vítimas ou danos materiais, noticiou a agência Efe, que cita o ​​​​​​​Centro Sismológico Nacional da Universidade chilena.

Segundo a mesma fonte, o sismo ocorreu às 18:39 locais (21:39 em Portugal) e teve o epicentro a 144 quilómetros a oeste do município costeiro de Toltén, na zona centro sul do país.

Por seu turno, o Gabinete Nacional de Emergência do Ministério do Interior do Chile informou de que se tratou de um abalo de "mediana intensidade" e do qual "não resultou danos pessoais nem afetação dos serviços básicos ou de infraestruturas".

Já o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Armada ressalvou que as características deste sismo não reúnem as condições necessárias para formar tsunamis nas zonas costeiras do Chile.