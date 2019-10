Sismo de magnitude 6,4 registado nas Filipinas

A terra tremeu esta quarta-feira nas Filipinas. O epicentro do sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter foi registado a 70 quilómetros da cidade de General Santos, na ilha de Mindanao, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacifíco refere que não é expectável nenhum tsunami destrutivo em todo o Pacífico após o terremoto, cuja magnitude foi avaliada inicialmente em 6,7.

Por precaução, doentes foram retirados do hospital Kidapawan Doctors, em Davao. Pessoas deixaram as suas casas, espaços comerciais e os locais de trabalho em várias cidades de Mandanao.

São esperadas réplicas que deverão ser de magnitude inferior e sentidas, sobretudo, no epicentro do sismo, referiu Renato Solidum, diretor do instituto de sismologia das Filipinas, citado pela Reuters.

Testemunhas indicam que a cidade de Digos está sem eletricidade.

As Filipinas estão situadas no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica.