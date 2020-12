Explosão em ETAR de Bristol provoca vários feridos e desaparecidos

Uma "grande explosão" numa estação de águas residuais (ETAR) de Avonmouth, área industrial perto de Bristol, no sul de Inglaterra, provocou um número ainda indeterminado de feridos, existindo ainda algumas pessoas dadas como desaparecidas.

O alerta foi dado às 11.20 horas, tendo-se dirigido de imediato para o local polícia, ambulâncias e um helicóptero. O Serviço de Bombeiros e Resgate de Avon já veio confirmar a existência de "várias vítimas", embora não tenha determinado quantas, nem as circunstâncias em que ocorreu a explosão.

De acordo com o repórter da BBC no local, as estradas de acesso ao local foram bloqueadas, relatando que há um tanque alto, de metal, que parece ter rebentado, não existindo, no entanto, fumo no ar.

Uma testemunha, Jawad Burhan, revelou que viu um helicóptero "procurando pessoas desaparecidas" e confirmou que a polícia havia fechado uma estrada perto do tanque que explodiu. "Ouvi o som da explosão. Dez minutos depois vi o helicóptero e a polícia a chegar".

Uma outra testemunha citada pela BBC diz que ouviu "uma explosão muito forte" que "sacudiu os edifícios".

Em declarações ao jornal online Bristol Live, Darren Jones, Membro do Parlamento de Bristol North West, agradeceu pela "rápida resposta dos serviços de polícia, ambulância e bombeiros a esta grave explosão" e revelou que "este é o segundo incidente sério em Avonmouth em poucas semanas".

"Assim que nossos serviços de emergência resolverem este incidente e ajudarem os trabalhadores feridos, irei entrar em contacto com a Agência Ambiental, com o Regulador de Saúde e Segurança e com outras entidades para garantir que estas lições sejam aprendidas para o futuro", disse Darren Jones.