Sergio Moro procura Xixi, Maria do Pó, João Cabeludo e mais 23 criminosos

Os criminosos mais procurados do Brasil

Bolsonaro diz que legado do ministro Sergio Moro "não tem preço"

Sabe onde anda Xixi, acusado de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro? E João Cabeludo, que praticou crimes contra o património, além de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro? E Carcará, Fuminho, Baxinho, Jovem, Patrão, Colorido? Se sim, avise Sergio Moro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, que ontem divulgou a lista dos 25 homens mais procurados do Brasil. E o nome da única mulher da relação, a traficante Maria do Pó.

Deve fazê-lo ligando para o número especial para o efeito - o 190, no Brasil - para a polícia efetuar a detenção. A testemunha jamais deve tentar executar a detenção, avisa o ministério, dada a alta periculosidade dos envolvidos.

No site do ministério a lista, que será atualizada mensalmente, está disponível.

Segundo o ministro, a lista resulta de um esforço cruzado entre as polícias federais e estaduais, tendo em conta onze critérios objetivos, como posição de liderança numa organização criminosa, capacidade financeira para investir em atividades criminosas, atuação interestadual e internacional, entre outras. Diz ainda Moro que todas as informações são importantes para facilitar as prisões.

O país registou, segundo dados do ministério liderado pelo ex-juiz da Operação Lava Jato, queda de 21,4% nos homicídios nos primeiros nove meses de 2019, em comparação com o igual período de 2018. No mesmo período, também houve queda em outros índices de criminalidade, como ocorrências envolvendo violação (6,4%), roubo a bancos (38,4%), latrocínio (22,2%), roubo de cargas (23,3%) e roubo de veículos (26,4%).

É nesse contexto de endurecimento da ação policial, cavalo de batalha do governo de Bolsonaro e do ministério de Moro, que se enquadra a tal lista de procurados, recolhida com base nos "nomes de guerra" dos criminosos.

Eis os 26 nomes e respetivas atividades criminosas:

Zequinha - Crimes contra o património, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Carcará - Crimes contra o património, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Patrão - Crimes contra o património (especialmente aviões de transporte de valores) e tráfico de drogas

Davi Marques - Crimes contra o património (sobretudo aviões de transporte de valores)

Serginho Boy - Crimes contra o património

Nego Charia - Crimes de extorsão mediante sequestro, geralmente a gerentes de bancos, e organização criminosa

O Jovem - Crimes contra o património, organização criminosa e lavagem de dinheiro

O Baixinho - Crimes contra o património (roubo de cargas), organização criminosa e lavagem de dinheiro

Marcão - Crimes contra o património (roubo de cargas), organização criminosa e lavagem de dinheiro

Zezinho - Crimes contra a vida

Juanil Miranda - Crimes contra a vida

Pingo - Crimes contra a vida, contrabando, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Fuminho - Crimes de tráfico de drogas, contra o património (de instituições financeiras e de grandes empresas de logística) e de financiamento para fuga de líderes de organizações criminosas

Caipira - Crimes de tráfico de drogas, contra o património (de instituições financeiras e de grandes empresas de logística) e de financiamento para fuga de líderes de organizações criminosas

Leozinho - Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Maria do Pó - Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

João Cabeludo - Crimes contra o património, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Tião - Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico de armas

Xixi - Crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Colorido - Crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Joselito - Crimes contra o património, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Arnon - Crimes contra o património e organização criminosa

Fábio - Crimes contra o património e organização criminosa

Charles - Crimes contra o património e organização criminosa

Ecko - Milícia

Tandera - Milícia