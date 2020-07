Sequestrador liberta reféns a troco de vídeo no Facebook do presidente da Ucrânia

Mulher do presidente da Ucrânia hospitalizada depois de teste positivo

Homem armado e com explosivos sequestra autocarro com 20 passageiros na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, explicou esta quarta-feira a sua decisão de concordar com a bizarra exigência de um sequestrador que exigiu que o líder do governo publicasse uma recomendação de um filme para encerrar um impasse de 12 horas para soltar os reféns.

Zelensky descreveu como negociou pessoalmente na terça-feira à noite com um homem armado que mantinha 13 reféns num autocarro na cidade de Lusk, no oeste do país.

"Temos um resultado: todo o mundo está vivo. Não estamos a lutar por aprovações - estamos a lutar pela vida", disse Zelensky num comunicado, após ter sido criticado por aceitar a exigência do sequestrador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O serviço de segurança da polícia ucraniana disse que todos os 13 reféns foram libertados ilesos após um impasse policial com o homem, que ameaçou detonar um dispositivo explosivo.

A situação tensa terminou depois de o presidente ter concordado em publicar uma recomendação de um documentário americano de 2005 narrado pelo ator Joaquin Phoenix chamado "Earthlings", que condena os maus tratos de animais por seres humanos. Zelensky disse que concordou com o sequestrador, identificado como Maksym Kryvosh, de 44 anos.

O homem armado cumpriu e libertou três reféns: um homem, uma mulher grávida e uma criança.

Em resposta, o presidente postou uma mensagem em vídeo no Facebook e Kryvosh concordou em libertar todos os seus reféns meia hora depois, disse Zelensky.

O atirador está detido num centro de detenção temporário, informou a polícia.

Mais tarde, o presidente excluiu o pequeno vídeo de sua conta.

O serviço de segurança da polícia ucraniana classificou o incidente como um "ato de terror", pelo que Kryvosh pode levar até 15 anos de prisão.

Alguns ucranianos criticaram Zelensky pela cedência, que muitos compararam a um episódio da popular série de televisão britânica Black Mirror, em que um primeiro-ministro britânico cede às exigências grotescas de um sequestrador que mantém refém um membro da família real britânica.