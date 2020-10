Seis minutos assustadores. Homem perseguido por puma filmou tudo e mostra como se salvou

Um homem que praticava desporto nos trilhos de Slate Canyon, em Utah, nos Estados Unidos, viu a vida a andar para trás durante seis minutos, quando encontrou uma mãe puma e os filhos dela.

Kyle Burgess começou a filmar com o telemóvel o que pensava serem linces, mas acabou por ser perseguido durante seis minutos pelo animal selvagem, contou ao Deseret News.

O vídeo mostra a mãe puma a dirigir-se em direção a Kyle, que a tentou assustar enquanto recuava lentamente. "Vai embora! Eu sou muito assustador", gritou, entre impropérios.

"Ok, vou morrer. Vamos. Não estou com vontade de morrer hoje", é ainda audível no vídeo.

Ao longo do vídeo, Burgess nunca dá as costas ao animal. A perseguição só terminou quando o homem atirou uma pedra ao puma e fez com que ela fugisse. "Uau, isto acabou de acontecer", disse para a câmara, quando finalmente conseguiu relaxar. "Estou mais calmo. Não vou voltar a ir lá", acrescentou.

Burgess disse à CNN que nunca lhe passou pela cabeça fugir a correr porque quis manter os olhos no puma durante todo o tempo. "Senti que se fizesse alguma coisa antes, ela teria sentido que eu estava a atacar os filhos e tudo teria terminado de forma muito diferente", explicou.

"Estava com o meu telemóvel numa mão e a outra no ar a tentar parecer o maior que pudesse. Eu não sou propriamente uma pessoa grande, por isso o puma poderia derrubar-me num piscar de olhos", aditou.

A Divisão de Recursos da Vida Selvagem de Utah postou o vídeo na sua página do Facebook com um aviso: "Utah é uma terra de pumas!"



Nessa publicação, foram dadas dicas às pessoas que possam ter um encontro com pumas:

"- Pare. Nunca fuja de um puma e não se aproxime dele

- Mantenha contacto visual com o animal

- Fique de pé

- Não se agache

- Faça por parecer maior levantando e agitando os braços ou a camisola acima da cabeça

- Fale com firmeza em voz alta e afaste-se lentamente

- Lute se for atacado! Proteja a cabeça e o pescoço"