Sánchez vence mas perde deputados; Vox sobe a terceiro partido

Os socialistas liderados por Pedro Sánchez ganham as eleições espanholas, mas perdem deputados em relação ao escrutínio de abril, segundo a sondagem da GAD3 para a RTVE publicada à hora de fecho das urnas e confirmada com os primeiros resultados oficiais. Nem esquerda nem direita conseguem uma maioria necessária para desbloquear a situação política, mas a direita fica à frente da esquerda.

A direita cresce com mais deputados para o Partido Popular, mas é a extrema-direita do Vox que tem a maior subida, sendo agora o terceiro partido mais votado em Espanha. O Ciudadanos cai para mais de metade.

Os resultados oficiais chegam a conta-gotas desde o fecho da última urna, nas Canárias, às 20.00 em Lisboa. Com apenas 30,68% dos votos contabilizados, o PSOE tem 121 deputados, o PP tem 81, o Vox tem 46, a Unidas Podemos tem 24 e o Ciudadanos tem 10.

Sondagem

A sondagem GAD3 para a RTVE dá ao PSOE de Pedro Sánchez entre 114 e 119 deputados (tinha 123). Segue-se o PP, de Pablo Casado, com entre 85 e 90 deputados (tinha 66), e logo a seguir a extrema-direita do Vox, de Santiago Abascal, com 56 a 59 deputados. Mais do que duplica o número de representantes pouco mais de seis meses depois de se estrear no Congresso com 24 deputados.

Tal como os socialistas, a aliança Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, também cai, elegendo entre 30 e 34 deputados (tinha 42), enquanto o Ciudadanos de Albert Rivera é o grande derrotado, caindo para entre 14 e 15 deputados. Em abril foi o terceiro partido mais votado com 57 deputados.

Segundo os dados da sondagem, a direita terá entre 157 e 166 deputados, abaixo dos 176 que representam a maioria absoluta, enquanto que a esquerda terá entre 147 deputados (no pior cenário da sondagem) e 156 (no melhor cenário).

A sondagem GAD3 para a RTVE foi feita com base em 13 mil entrevistas feitas entre 25 de outubro e este 10 de novembro. A margem de erro é de 0,82% e o grau de confiança é de 95,5%.

Os independentistas catalães da Esquerda Republicana Catalunha têm, segundo a sondagem, entre 13 e 14 deputados, enquanto o Junts per Catalunya consegue entre 6 e 7. A Candidatura de Unidade Popular, mais radical, fica com entre 3 e 4. No melhor cenário conseguem 25 deputados, quando antes tinham 22.

No País Basco, o Partido Nacionalista Basco tem entre 6 e 7 deputados, enquanto o Bildu fica com entre 3 e 4.

O Más País, de Íñigo Errejón, que concorre pela primeira vez, conseguiu 3 deputados. A Navarra Some elege dois, a Coligação Canária entre 1 e 2 e outros entre 1 e 3.

Os espanhóis foram chamados às urnas este domingo depois de o escrutínio de 28 de abril ter deixado um Congresso dividido e o socialista Pedro Sánchez, que ganhou sem maioria, não ter sido capaz de chegar a acordo para garantir a investidura.

Uma outra sondagem, para o La Razón, feita apenas durante o dia de hoje, dá números ligeiramente diferentes. O PSOE teria entre 115 e 118 deputados, o PP entre 95 e 97, o Vox entre 44 e 46 deputados, a Unidas Podemos entre 31 e 32 deputados e o Ciudadanos teria entre 14 e 15 deputados.

Primeiras reações

O secretário-geral do PP, Teodoro García Egea, já reagiu às sondagens. "Tendo em conta que são as quintas eleições em quatro anos é preciso valorizar o esforço e a paciência dos espanhóis", disse desde a sede do partido em Madrid, contando com as eleições autonómicas e europeias. "À espera dos resultados mostramos a nossa gratidão a todos os espanhóis que confiaram o voto no PP. Tendo em conta as tendências que vimos até ao momento, parece que os espanhóis sabem que a alternativa a Pedro Sánchez é Pablo Casado", acrescentou. "A confirmar-se a queda de deputados do PSOE, Sánchez devia começar a pensar em ir-se embora."

Do lado do Ciudadanos a palavra de ordem é a prudência. "Não há sondagem à boca das urnas. As sondagens não são boas para o Ciudadanos, em todo o caso esperamos que durante a noite eleitoral o resultado seja melhor do que o prognosticado nas sondagens. Todos os votos que foram depositados no Ciudadanos, sejam quantos forem, vão estar à disposição para pôr Espanha a andar", afirmou o secretário-geral e diretor de campanha do Ciudadanos, José Manuel Villegas.

No Vox, o eurodeputado Jorge Buxadé também já reagiu: "Não podemos dizer más que estamos convencidos que o processo eleitoral e o resultado das eleições servirá para consolidar esta alternativa patriótica dos espanhóis". No Twitter, o porta-voz do partido no Congresso, Iván Espinosa de los Monteros, pede prudência e lembra que ainda não se contaram os votos.

A porta-voz do Podemos, Noelia Vera, mencionou a participação, rejeitando comentar sondagens. "Não podemos celebrar que tenha havido uma participação mais baixa que a do 28 de abril, mas foi mais alta do que em 2016. Um agradecimento aos cidadãos que foram votar apesar do cansaço", disse.