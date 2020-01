Sánchez: "Ou coligação progressista ou mais bloqueio para Espanha"

O líder socialista espanhol, Pedro Sánchez, reiterou esta terça-feira que só há uma solução de governo em Espanha: "Ou coligação progressista ou mais bloqueio", disse no segundo debate para a sua investidura como primeiro-ministro, depois de ter falhado a primeira tentativa, no domingo.

Sánchez começou por dizer que, nos últimos quatro anos, o país esteve sem um governo em pleno durante um ano e meio. "Acho que será um momento oportuno para que esse vazio não se volte a repetir", disse, defendendo procurar uma solução para evitar que a situação de repita no futuro. "Quero manifestar o meu compromisso de procurar com os distintos grupos fórmulas para facilitar no futuro maiorias de governo frente a maioria de bloqueio", afirmou.

"É inadmissível que esta situação se repita no futuro, mas é inadmissível que a situação continue assim mais um dia", defendeu Sánchez, queixando-se da "maioria de bloqueio".

O líder socialista fala de uma "coligação inédita" em Espanha, sendo que desde o regresso da democracia que nunca houve um governo de coligação. "É a única opção de governo", afirmou. "Cinco eleições não são uma coincidência, chama-se democracia e significa a expressão da vontade popular", reiterou, dizendo que o primeiro princípio da democracia é aceitar o resultado das urnas. "Ou coligação progressista ou mais bloqueio para Espanha.

Sánchez ataca a direita, alegando que para eles "ou governa a direita ou não governa ninguém". E dirigindo-se aos deputados que tentam interromper o debate, responde: "Compreendo a vossa frustração, tentaram tudo mas fracassaram. Procuraram a tensão na situação para ver se aparecia em algum lado uma oportunidade. Não conseguiram, governará uma coligação progressista. Peço que aceitem a realidade: perderam as eleições e hoje a votação. Não se pode construir nada positivo desde a frustração."

O líder socialista, que ao contrário de sábado onde não tinha tempo contado agora só pode falar dez minutos, fala ainda da necessidade de diálogo, referindo-se à Catalunha. "Vamos viver um tempo de diálogo. Necessário para superar os contenciosos territoriais. Sempre dentro da Constituição."

Sánchez pede o fim do "clima tóxico", dizendo que vai esforçar-se para um clima positivo. "Confio que superando este trâmite parlamentar seja possível superar o clima de crispação, de irritação, e possamos recuperar um espaço para o entendimento e o consenso", disse.

No final, citou Manuel Azaña, último presidente da República (1936-1939), que já tinha sido citado por José Luis Zapatero em 2007: "Ninguém tem o direito a monopolizar o patriotismo."

Casado a Sánchez: "A sua única pátria é você"

O líder do PP, Pablo Casado, começa a sua resposta "reivindicando a Constituição e a máxima autoridade do Estado, o rei Felipe VI".

Casado critica o facto de Sánchez depender dos votos dos "dois grandes inimigos da democracia espanhola, os terroristas e os golpistas", referindo-se aos bascos do EH Bildu e aos catalães da Esquerda Republicana da Catalunha.

O líder do PP apelida Sánchez de "cavalo de Tróia" que foi conjurado para "destruir" o Estado espanhol, depois de ter criticado o socialista por ter convocado novas eleições para não depender da extrema-esquerda e dos independentistas e depois ter chegado a acordo de governo com eles. "Mentiu. Esse é o estigma com que nasce este governo, o mais radical de Espanha", alega, defendendo que o "disfarce de moderado" de Sánchez já caiu e acusando-o de "desertar das suas obrigações constitucionais".

"A sua única pátria é você", disse Casado a Sánchez, reiterando que no Congresso espanhol não se vota esta terça-feira uma investidura mas uma "mudança de regime". E acusa o líder socialista de ser o "espantalho do nacionalismo".

Casado defende que o que aconteceu esta semana lhe dá medo. E cita também Azaña: "Eu tolero que ataquem a República, mas não vou tolerar que ataquem Espanha."

"Queremos conviver, mas dentro da lei", disse Casado,

Basta maioria simples

A segunda votação tem lugar dois dias depois de o líder socialista não ter conseguido o apoio da maioria absoluta dos deputados, isto é, 176 dos representantes no Congresso espanhol (350) na primeira votação.

Na segunda votação, Sánchez só precisa de maioria simples, mais "sim" do que "não". O líder socialista espera os votos de 167 membros do parlamento -- os 166 que já o apoiaram na primeira votação mais um de uma deputada que faltou por doença --, contra 165, sendo de prever 18 abstenções.

Entre estas abstenções estarão os 13 deputados dos independentistas catalães da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), com quem Sánchez negociou a criação de uma "mesa de diálogo" para resolver "o conflito político sobre o futuro da Catalunha". O líder da ERC, Oriol Junqueras, foi condenado a 13 anos de prisão pelo seu envolvimento na organização do referendo de 2017 e consequente declaração de independência da Catalunha.

A margem de aprovação escassa e o grande receio de algum membro socialista não estivesse presente na votação decisiva levaram a que o PSOE desse instruções para que todos os seus deputados viessem dormir a Madrid esta noite.

A coligação de governo com a Unidas Podemos, que terá cinco pastas no executivo incluindo uma vice-presidência para Pablo Iglesias, e o apoio dos independentistas é contestada pela direita. "Hoje consuma-se a maior fraude de Sánchez", disse o secretário-geral do Partido Popular, Teodoro García Egea, ainda antes do início do debate.

Entre as propostas do novo executivo, reveladas no debate de sábado, estão o aumento dos salários mais baixos e dos impostos sobre as maiores empresas, assim como reverter a reforma do mercado de trabalho feita em 2012 pelo governo de Mariano Rajoy.