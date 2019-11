Sánchez e Iglesias assinam acordo para "governo rotundamente progressista"

O líder socialista, Pedro Sánchez, e o da aliança Unidas Podemos, Pablo Iglesias, assinaram um acordo para a formação de um "governo rotundamente progressista" para "uma legislatura para quatro anos".

Sánchez e Iglesias, que em conjunto perderam dez deputados nas eleições de domingo em relação às de 28 de abril, estiveram reunidos no Congresso dos Deputados e convocaram a imprensa para uma declaração conjunta e a assinatura do acordo.

"O compromisso de ambas as formações era desbloquear a situação em Espanha", lembra Sánchez, antes ainda da assinatura, que apelidou de "emocionante e importante".

Iglesias anunciou então o pré-acordo para "formar um governo progressista em Espanha", que combina a "experiência do PSOE com a coragem do Podemos". E disse espera que esta seja "a melhor vacina" contra a extrema-direita. "É uma honra trabalhar para os nossos compatriotas. Pedro Sánchez pode contar com a nossa lealdade. Vamos trabalhar para conseguir uma maioria parlamentária necessária para a investidura e a legislatura. Vamos trabalhar para formar um governo", acrescentou.

Já depois da assinatura, Sánchez voltou a tomar a palavra. "É um acordo de legislatura para quatro anos", referiu o líder socialista. "O acordo nasce com o propósito de se abrir a outras forças políticas", referiu, dizendo que abrirá uma ronda de negociações com outras forças políticas para ter os apoios de outros partidos. "Não há motivos para mais bloqueios", afirmou.

Um acordo entre PSOE e Unidas Podemos continua a ser insuficiente para alcançar a maioria absoluta e garantir a investidura de Sánchez. Os socialistas elegeram 120 deputados no domingo, enquanto a Unidas Podemos elegeu 26 (contando com mais nove das suas alianças regionais). Ou seja, têm 155 deputados, sendo a maioria absoluta de 176.

"Espanha precisa de um governo sólido", acrescentou Sánchez. "Este novo governo vai ser rotundamente progressista porque estará integrado por forças progressistas e porque vai trabalhar pelo progresso de Espanha e de cada um dos espanhóis. A única coisa que não terá lugar será o ódio e o confronto entre espanhóis", referiu.

Sánchez agradeceu a Iglesias a sua "predisposição" para chegar a acordo de governo, parecendo ter já esquecido e deixado para trás as discussões entre ambos depois das eleições de abril e das tentativas frustradas para chegar a acordo para evitar a repetição eleitoral.

A agência EFE diz que o acordo prevê o cargo de vice-primeiro-ministro para o líder do Podemos, mas não se falou em cargos na conferência de imprensa, que acabou com um abraço entre os dois líderes.

Dez eixos prioritários

O ElDiario.es revelou ainda antes da conferência o alegado texto do acordo que inclui dez eixos prioritários. O primeiro é "consolidar o crescimento e a criação de emprego", o segundo é "trabalhar pela regeneração e lutar contra a corrupção". O terceiro é "luta contra as alterações climáticas" e o quarto "fortalecer as pequenas e médias empresas".

O quinto eixo passa pela "aprovação de novos direitos que aprofundem o reconhecimento da dignidade das pessoas à morte digna", enquanto o sexto é "assegurar a cultura como direito e combate a precariedade no setor". O sétimo ponto diz respeito às políticas feministas, enquanto o oitavo é reverter o despovoamento.

O nono ponto é "garantir a convivência na Catalunha", dizendo-se que o governo de Espanha terá como prioridade garantir a convivência e a normalização da vida política. "Com esse fim, irá fomentar-se o diálogo na Catalunha, procurando fórmulas de entendimento e encontro, sempre dentro da Constituição. Também se fortalecerá o Estado das autonomias para assegurar a prestação adequada dos direitos e serviços da sua competência. Garantiremos a igualdade entre todos os espanhóis".

O último eixo prioritário passa pela "justiça fiscal e equilíbrio orçamental".

Os detalhes do acordo serão conhecidos nos próximos dias, lê-se no texto, dizendo que vai decorrer a negociação para completar "a estrutura e funcionamento do novo governo que se irá reger por princípios de coesão, lealdade e solidariedade governamental, assim como pela idoneidade no desempenho das funções".

Reações

Alberto Garzón, líder da Esquerda Unida (a outra parte da aliança Unidas Podemos), confirmou o acordo no Twitter: "Alcançámos um acordo para um governo de coligação entre Unidas Podemos e PSOE. Hoje é um dia de festa. Obrigado a toda a militância que lutou para que pudéssemos chegar aqui. Demonstrámos que podemos"; indicou.

O líder do Más País, Íñigo Errejón, congratulou-se com a notícia do pré-acordo, ainda antes de serem conhecidos os pormenores. A nova formação política de esquerdas elegeu dois deputados (enquanto a sua aliada regional valenciana tem mais um).

"Nunca é tarde se a notícia é boa. Os espanhóis deram uma segunda oportunidade a um governo progressista para fazer um país mais justo. E é preciso cumprir com esse mandato. Saudamos o pré-acordo e trabalharemos para que consiga a maioria", escreveu no Twitter.