Sánchez e Iglesias chegam a pré-acordo para um governo de coligação

O líder socialista, Pedro Sánchez, e o da aliança Unidas Podemos, Pablo Iglesias, terão chegado a um acordo para a formação de um governo de coligação, segundo as fontes de ambos os partidos citados pelos media espanhóis.

Sánchez e Iglesias estão reunidos no Congresso dos Deputados e convocaram a imprensa para fazerem ambos declarações após o encontro.

Segundo o El País, que cita fontes socialistas, há um pré-acordo para formar um governo de coligação. Sánchez e Iglesias terão falado na segunda-feira à noite. O jornal indica ainda que o acordo prevê o cargo de vice-primeiro-ministro para o líder do Podemos, informação partilhada também pela agência EFE.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já o jornal ABC fala num "princípio de acordo", citando fontes da Moncloa, enquanto as fontes do Podemos explicam que Iglesias exige a Sánchez uma negociação "integral" e "sem linhas vermelhas" e que uma vez que o PSOE não rejeita a ideia de coligação, então é possível falar num "pré-acordo".

De acordo com o La Vanguardia , o pré-acordo é para a formação de um governo de coligação que desbloqueie a situação política, sem vetos e cujos termos concretos e composição ficarão decididos nas próximas horas.

Um eventual acordo entre PSOE e Unidas Podemos continua a ser insuficiente para alcançar a maioria absoluta e garantir a investidura de Sánchez. Os socialistas elegeram 120 deputados no domingo, enquanto a Unidas Podemos elegeu 25 (contando com mais dez das suas alianças regionais). Ou seja, têm 155 deputados, sendo a maioria absoluta de 176.

Dez eixos prioritários

O ElDiario.es revelou já o alegado texto do acordo que inclui dez eixos prioritários. O primeiro é "consolidar o crescimento e a criação de emprego", o segundo é "trabalhar pela regeneração e lutar contra a corrupção". O terceiro é "luta contra as alterações climáticas" e o quarto "fortalecer as pequenas e médias empresas".

O quinto eixo passa pela "aprovação de novos direitos que aprofundem o reconhecimento da dignidade das pessoas à morte digna", enquanto o sexto é "assegurar a cultura como direito e combate a precariedade no setor". O sétimo ponto diz respeito às políticas feministas, enquanto o oitavo é reverter o despovoamento.

O nono ponto é "garantir a convivência na Catalunha", dizendo-se que o governo de Espanha terá como prioridade garantir a convivência e a normalização da vida política. "Com esse fim, irá fomentar-se o diálogo na Catalunha, procurando fórmulas de entendimento e encontro, sempre dentro da Constituição. Também se fortalecerá o Estado das autonomias para assegurar a prestação adequada dos direitos e serviços da sua competência. Garantiremos a igualdade entre todos os espanhóis".

O último eixo prioritário passa pela "justiça fiscal e equilíbrio orçamental".

Os detalhes do acordo serão conhecidos nos próximos dias, lê-se no texto, dizendo que vai decorrer a negociação para completar "a estrutura e funcionamento do novo governo que se irá reger por princípios de coesão, lealdade e solidariedade governamental, assim como pela idoneidade no desempenho das funções".

Reações

Alberto Garzón, líder da Esquerda Unida (a outra parte da aliança Unidas Podemos), confirmou o acordo no Twitter: "Alcançámos um acordo para um governo de coligação entre Unidas Podemos e PSOE. Hoje é um dia de festa. Obrigado a toda a militância que lutou para que pudéssemos chegar aqui. Demonstrámos que podemos"; indicou.

O líder do Más País, Íñigo Errejón, congratulou-se com a notícia do pré-acordo, ainda antes de serem conhecidos os pormenores. A nova formação política de esquerdas elegeu dois deputados (enquanto a sua aliada regional valenciana tem mais um).

"Nunca é tarde se a notícia é boa. Os espanhóis deram uma segunda oportunidade a um governo progressista para fazer um país mais justo. E é preciso cumprir com esse mandato. Saudamos o pré-acordo e trabalharemos para que consiga a maioria", escreveu no Twitter.