Sánchez diz ao líder do PP que não exclui nenhum cenário na Catalunha

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou esta quarta-feira que não exclui "qualquer cenário na Catalunha", que está "tudo previsto" e, se for necessário, atuará com "firmeza, proporcionalidade e unidade".

Num encontro com o líder do Partido Popular, Pablo Casado, na Moncloa, o líder do PSOE transmitiu que "não exclui qualquer cenário e atuará, se for necessário, com firmeza, proporcionalidade e unidade", segundo fontes governamentais, que foram citadas pela agência noticiosa espanhola EFE.

Durante a tarde, o chefe do governo espanhol, atualmente em funções, vai reunir-se ainda com o líder da Unidas Podemos, Pablo Iglesias, às 17.00 (16.00 em Lisboa) e com o líder do Ciudadanos, Albert Rivera, às 19.00 (18.00). Rivera esteve hoje em Barcelona, num evento do partido, tendo precisado de escolta dos Mossos d'Esquadra para sair do local. O Ciudadanos é um partido que nasceu para lutar contra a independência da Catalunha.

Presidente da Generalitat, Quim Torra, entre os participantes de uma marcha de protesto na autoestrada que liga Girona a Barcelona © EPA/David Borrat

Em conferência de imprensa, depois de se reunir com Sánchez, o líder do PP declarou: "Saio desta reunião com a preocupação de que o imprevisível ultrapassou Pedro Sánchez. E por isso disse-lhe que conta com todos os mecanismos, instrumentos do Estado de direito, para fazer frente a uma escalada de violência inadmissível. Para ser credível, o que tem que fazer, em primeiro lugar, como secretário-geral do PSOE é romper com os acordos institucionais que existem em mais de 40 autarquias e em Barcelona, onde está a governar com o Junts per Catalanya e a Esquerda Republicana da Catalunha. E nalguns casos com a necessidade de abstenção da Candidatura de Unidade Popular. Isto se quiser que os constitucionalistas estejam juntos na hora de enfrentar o desafio independentista. O que tem que fazer é romper com eles nas instituições e aliar-se a nós".

"Em segundo lugar", sublinhou Casado, "voltei a recordar-lhe, que antes dos acontecimentos que vivemos ontem e anteontem e os que hoje se estão a viver nas infraestruturas básicas do Estado, o governo deve aplicar já a lei de Segurança Nacional, para que Quim Torra não esteja, em momento algum, na cadeia de comando da segurança e das políticas de Segurança Interna na Generalitat. Em terceiro lugar, defendi que a procuradoria-geral tem que atuar de imediato, em relação ao presidente do Parlamento catalão, outros membros da Generalitat e o próprio presidente da Generalitat, por incitarem à desordem pública e à desobediência, inclusivamente por estar a participar, neste momento, em sabotagens a infraestruturas do Estado juntamente com os violentos. Considero também que a procuradoria-geral deve atuar já, contra os Comités de Defesa da República (CDR) e o Tsunami Democrático, pelos delitos de estragos, desordem, atentados contra a autoridade, que o código penal especifica muito claramente nos seus artigos 346, 560 e 550".

Manifestante em frente à polícia em Barcelona © REUTERS/Jon Nazca

O líder da oposição espanhola indicou ainda que pediu ao primeiro-ministro em funções que dê início aos procedimentos para voltara a ativar o Artigo 155.º da Constituição espanhola, como fez no passado Mariano Rajoy, no sentido se suspender a autonomia da Catalunha e passar para o Estado central o governo de todos os assuntos daquela região. "Creio que o governo tem que pôr todos os mecanismos à sua disposição para evitar a chamada greve geral da próxima sexta-feira, que se vai converter outra vez numa jornada de violência e de distúrbios, pela forma como estão a ser convocadas estas paragens. Também creio que as centrais sindicais têm que colaborar e não devem convocar e apoiar este tipo de desordem. Pedi ainda que o Conselho de Ministros envie ao presidente da Generalitat um requerimento para que proceda ao cumprimento das suas obrigações constitucionais e legais e à cessação dos seus atos gravemente contrários ao interesse geral de Espanha".

Quim Torra, presidente da Generalitat e sucessor de Carles Puigdemont (exilado na Bélgica e alvo de mandado de captura europeu pela organização do referendo de 1 de outubro de 2017), surgiu esta quarta-feira a encabeçar a marcha de protesto que cortou a autoestrada que liga Girona a Barcelona. Os protestos estão relacionados com as condenações de prisão que o Supremo Tribunal espanhol decidiu para os 12 dirigentes catalães envolvidos na organização daquele referendo ilegal sobre a independência de uma República da Catalunha.

Manifestantes pró-independência usam a bandeira "estelada" em marcha de protesto na autoestrada que liga Girona a Barcelona © EPA/David Borrat

Enquanto, no Twitter, alguns desses líderes sentenciados pela justiça espanhola condenavam os atos de violência que se têm registado na Catalunha desde que o veredito foi conhecido, na segunda-feira, Torra evitou fazer o mesmo. Citado pela imprensa espanhola, o presidente da Generalitat disse apenas: ""É fantástico ver o povo mobilizado. Que ninguém duvide de que este presidente e que este Govern estão ao lado das pessoas".

Oriol Junqueras, Raul Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa Josep Ruy, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart publicaram na rede social Twitter a mesma mensagem: "Apoiamos as mobilizações e as marchas pacíficas. Nenhuma violência nos representa", referem na mensagem.

É neste contexto de tensão que Espanha se dirige para mais umas eleições legislativas antecipadas a 10 de novembro, as quartas em quatro anos. Ao caos na Catalunha falta juntar também, até ao dia 25 de outubro, a crispação que vai ressuscitar a exumação do antigo ditador Franco. Os seus restos mortais encontram-se no Vale dos Caídos e vão ser transferidos para El Pardo. Pedro Sánchez vê nisto uma vitória política. O Vox, partido de extrema-direita liderado pelo neto de um franquista, Santiago Abascál, uma oportunidade para potenciar ainda mais a revolta e o descontentamento dos espanhóis e conquistar mais votos.